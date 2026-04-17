Социализация без барьеров

Надо сказать, что этот центр работает всего полгода, но уже есть успехи. Как говорит руководитель учреждения Анар Токсеитова, за это время специалисты смогли стать единой командой с подопечными.

– Сейчас на нашем попечении свыше 100 детей, – сообщила Анар Куандыковна. – Приятно, что родители активно включаются в процесс социализации, учатся работать со своим ребенком. Многие помогают. К примеру, ходатайствуют о приобретении инватакси. А еще предлагают свои идеи. Как правило, детей с РАС развивают через головоломки, рисование, а они хотят активного образа жизни, заниматься спортом. Поэтому прозвучали предложения организовать для них спортивные секции.

Положительный опыт есть в Жанааркинском районе, где для детей с особыми образовательными потребностями создан центр, в котором они занимаются бочча. Центр действует на базе общеоб­разовательной школы в поселке Жанаарка, о его работе подробнее рассказала методист районного отдела образования Асель Кызылбаева.

– В нашем районе 25 школ, – уточнила она. – Бочча занимаются дети с РАС, проблемами опорно-двигательного аппарата, задержкой развития. Юные спортсмены часто выезжают на турниры, занимают призовые места даже на республиканских соревнованиях.

Для Жанааркинского района это пилотный проект, и его высоко оценили родители. Они говорят, что малышам очень нравится играть, соревноваться и с тренировок домой они приходят уставшие, но счастливые.

– Помимо секции бочча, дети тренируются в новом спортивном комплексе районного центра, ходят в бассейн, – продолжает Асель Кызылбаева. – Это в том числе и учащиеся, которые занимаются на дому. Спорт помогает коммуникации, развитию социальных навыков. К слову, успехи демонстрируют даже дети с невербальным аутизмом.

Директор кабинета психолого-педагогической коррекции области Улытау Раиса Кушкеева стояла у истоков программы инклюзии в Жезказган-Улытауском регионе. Сейчас здесь работают шесть организаций, основная государственная услуга которых – это реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями развития. Если в центр РАС приходят только ребята с расстройствами аутистического спектра, то в кабинетах ППК занимаются слабовидящие и слабослышащие несовершеннолетние, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта.

Раиса Кушкеева подчеркивает, что области Улытау необходимы учреждения, которые оказывают образовательные услуги особенным детям. По ее словам, только в Жезказгане и Сатпаеве живут свыше 300 ребят, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке.