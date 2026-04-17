Социализация без барьеров

Безбарьерная среда
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Новые методики и возможности получения знаний, вопросы социализации детей с особеннос­тями развития обсудили на областном семинаре «Современные подходы к обу­чению детей с РАС», организованном Центром поддержки детей с аутистичес­кими расстройствами при управлении образования.

фото автора

Надо сказать, что этот центр работает всего полгода, но уже есть успехи. Как говорит руководитель учреждения Анар Токсеитова, за это время специалисты смогли стать единой командой с подопечными.

– Сейчас на нашем попечении свыше 100 детей, – сообщила Анар Куандыковна. – Приятно, что родители активно включаются в процесс социализации, учатся работать со своим ребенком. Многие помогают. К примеру, ходатайствуют о приобретении инватакси. А еще предлагают свои идеи. Как правило, детей с РАС развивают через головоломки, рисование, а они хотят активного образа жизни, заниматься спортом. Поэтому прозвучали предложения организовать для них спортивные секции.

Положительный опыт есть в Жанааркинском районе, где для детей с особыми образовательными потребностями создан центр, в котором они занимаются бочча. Центр действует на базе общеоб­разовательной школы в поселке Жанаарка, о его работе подробнее рассказала методист районного отдела образования Асель Кызылбаева.

– В нашем районе 25 школ, – уточнила она. – Бочча занимаются дети с РАС, проблемами опорно-двигательного аппарата, задержкой развития. Юные спортсмены часто выезжают на турниры, занимают призовые места даже на республиканских соревнованиях.

Для Жанааркинского района это пилотный проект, и его высоко оценили родители. Они говорят, что малышам очень нравится играть, соревноваться и с тренировок домой они приходят уставшие, но счастливые.

– Помимо секции бочча, дети тренируются в новом спортивном комплексе районного центра, ходят в бассейн, – продолжает Асель Кызылбаева. – Это в том числе и учащиеся, которые занимаются на дому. Спорт помогает коммуникации, развитию социальных навыков. К слову, успехи демонстрируют даже дети с невербальным аутизмом.

Директор кабинета психолого-педагогической коррекции области Улытау Раиса Кушкеева стояла у истоков программы инклюзии в Жезказган-Улытауском регионе. Сейчас здесь работают шесть организаций, основная государственная услуга которых – это реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями развития. Если в центр РАС приходят только ребята с расстройствами аутистического спектра, то в кабинетах ППК занимаются слабовидящие и слабослышащие несовершеннолетние, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта.

Раиса Кушкеева подчеркивает, что области Улытау необходимы учреждения, которые оказывают образовательные услуги особенным детям. По ее словам, только в Жезказгане и Сатпаеве живут свыше 300 ребят, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке.

#инклюзия #семинар #РАС

