Главные герои картины Дархана Саркенова – пожилая супружеская пара. Их единственный сын – гастарбайтер в Южной Корее, дочь – принципиальный и честный полицейский, работающий в отделе по борьбе с онлайн-преступлениями. Семья живет скромно, если не сказать бедно, но дружно – взаимопомощь, чай из одного пакетика на троих и мечта о собственной квартире. Когда дети с огромным трудом собирают первый взнос на ипотеку, они доверяют деньги отцу. Тот кладет всю сумму на свою карту. И тут появляется обаятельный паренек, который «знает, как обналичить без комиссии»: звонок, SMS, «скажите код» – и деньги улетают в неизвестном направлении...

Инвестором проекта выступил первый в Казахстане частный кинофонд Tolqyn Film Fund. Для кинофонда, инвестирующего в полнометражные фильмы по венчурной, то есть высокорисковой модели, – это уже второй проект. Первым был «Дәстур: Теріс бата» Али Утева, собравший в прокате в конце прошлого года 876 млн тенге.

Есть надежда, что «Байқа! Алаяқ!» тоже станет прорывным проектом в прокате. О результатах кассового сбора говорить пока еще рано, но, как отмечают создатели, люди активно идут на это кино. Основные зрители – взрослые дети и их пожилые родители, чей кошелек первые желают уберечь от посягательств мошенников.

– Я не планировал снимать комедию о кибермошенниках, но бывает так, что продюсеры сами являются авторами идеи, нам, режиссерам, остается только реа­лизовать ее, – говорит Дархан Саркенов. – Тема мошенничества актуальна сегодня во всех странах. Наш фильм – это ремейк кыргызстанского фильма «Байкуш». Адаптируя картину под казахстанский менталитет, мы что-то поменяли в сюжете, усилили юмор, и в итоге фильм получился не совсем похожим на оригинал, но, на мой взгляд, благодаря современной камере и свету – не уступающий ему.

Режиссер отметил, что схемы, по которым действуют мошенники в «Байқа! Алаяқ!», затрагиваются только поверхностно.

– Мы сняли свою картину как комедию. Я уверен, что если показать актуальную проблему через смех – в легкой, развлекательной форме, она легче воспринимается аудиторией. Те, кто сидит в социальных сетях, уже давно знают, что нельзя сообщать коды из SMS, пароли, данные карт и персональную информацию, перезванивать по номеру, с которого звонили, но эта информация часто проходит мимо внимания людей старшего поколения. Поэтому наш фильм больше предназначен для ровес­ников наших героев, которым за 50. Основной посыл комедии «Байқа! Алаяқ!» – семья должна быть вместе в трудных ситуациях, чтобы сообща решить какой-то сложный вопрос, – говорит Дархан Саркенов.

В картине снимались Куандык Шакиржанов, Бахыт Алипбаева, Жазира Еркин, Бексултан Пилал и Жахан Утаргалиев.