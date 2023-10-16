Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области

В ДП Костанайской области начали служебную проверку по ДТП с участием служебной автомашины в поселке Камысты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Сегодня около 15:30 участковый инспектор Камыстинского отдела полиции опрокинулся в кювет на служебной автомашине.

В ходе разбирательств установлено, что полицейский выехал на заявку жительницы поселка Ливановка. Она пожаловалась на соседа, который долгое время пил спиртное и на этом фоне вел себя неадекватно.

Участковый решил доставить нарушителя на медицинское освидетельствование в районный центр и после определить его на лечение.

«Не доезжая до райцентра, произошло ДТП, которое, по предварительным данным, могло быть из-за того, что правонарушитель попытался помешать вождению служебного автомобиля.

В результате ДТП полицейский и пассажир с телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

Факт зарегистрирован. В рамках служебного расследования выясняются детали происшедшего. Будет принято и процессуальное решение», – отметили в департаменте полиции области.