Получить страховые выплаты при ДТП стало легче казахстанцам

Транспорт, Цифровизация, Госуслуги, Видеогалерея
54
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане запущена онлайн-передача материалов о ДТП страховым компаниям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.

«Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний», – поделились новеллой в МВД.

Так, теперь при дорожно-транспортном происшествии протокол, составленный полицейским, попадает в базу, где проходит проверку. Затем документ автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию.

Гражданину остается только обратиться в страховую компанию для оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд, разъяснили в ведомстве.

 

#ДТП #МВД #цифровизация #страховка

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Хищение бюджетных средств вновь выявлено в сфере образования региона
Гигантский курган железного века взят на учет в Северо-Казахстанской области
Около сотни фермеров Мангистау могут лишиться скота
Сразу в двух соседних областных центрах – Актау и Атырау – произошли аварийные отключения электричества
Казахстан намерен включиться в мировой рынок редкоземельных металлов
Золото Великой степи
Закон Республики Казахстан
Указ Главы государства
Пока коньки на гвоздике
У журналистов – своя аллея
ШОС: сформировать собственное видение устойчивого мира
Путевки на Паралимпиаду
«Уложение Тимура»
Закон Республики Казахстан
Вода, вода – кругом вода
Старое доброе телевидение
Январские события: 16 лет дали кызылординцу за организацию массовых беспорядков в здании акимата
В казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Высоко сижу, далеко гляжу
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
История журналистики
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
В канун профессионального праздника работников средств массовой информации в Петропавловске по традиции состоялась спартакиада СМИ-2023
В Алматинскую область отправили вертолет для тушения пожара в Иле-Балхашском резервате
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Токаев поздравил работников средств массовой информации
Жителю Актау вынесли приговор за убийство своих троих малолетних детей
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
В Павлодаре задержали закладчицу, замаскированную под фотографа
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)

Читайте также

В казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Казахстанцам будут присваивать ИИН сразу при рождении
Казахстанцы могут летать прямыми рейсами в Бахрейн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]