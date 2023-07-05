Получить страховые выплаты при ДТП стало легче казахстанцам

В Казахстане запущена онлайн-передача материалов о ДТП страховым компаниям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Министерство внутренних дел совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.

«Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний», – поделились новеллой в МВД.

Так, теперь при дорожно-транспортном происшествии протокол, составленный полицейским, попадает в базу, где проходит проверку. Затем документ автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию.

Гражданину остается только обратиться в страховую компанию для оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд, разъяснили в ведомстве.