​Помогает господдержка

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Женис Байтурин, Актюбинская область

Средства государственной поддержки, в том числе впервые выделенные в прошлом году субсидии на заготовку кормов, позволили аграриям увеличить поголовье скота. Так, племенное хозяйство ТОО «Сункар-7» из Кобдинского райо­на выращивает КРС казахской белоголовой породы. По словам работников этого сельскохозяйственного формирования, ежегодно они предоставляют в аренду другим животноводам до 800 голов племенных быков.

Благодаря мерам государственной поддержки в текущем году начато строительство репродуктора по выращиванию племенного крупного рогатого скота мясного направления мощностью не менее 1 000 голов. Строительство практичес­ки завершено. Уже завезено 300 голов КРС.

Успешно развивается в этом же районе и крестьянское хозяйство «Тамбай», которое также специализируется на животноводстве. Сегодня в нем насчитывается более 400 голов КРС и 200 голов лошадей, имеется 4 500 га земель сельскохозяйственного назначения. В рамках мер господдержки 150 га в настоящее время оснащаются системами регулярного орошения, это даст возможность повысить качество и питательность заготавливае­мых кормов.

По словам директора КХ Асета Тлеуова, субсидии на корма, а также помощь со стороны государства в предоставлении участков под орошаемые земли позволили фермерам с большей уверенностью смотреть в будущее, увеличить поголовье.

На орошаемых землях в КХ намерены сажать сорго и люцерну. Как признается Асет Тлеуов, благодаря орошаемым землям в хозяйстве уже не страшатся наращивать поголовье животных. А ведь до этого опасались, что может не хватить кормов. Сегодня с учетом пастбищ и поливных земель в кресть­янском хозяйстве могут позволить себе содержать в четыре раза больше скота.

В шесть раз увеличить поголовье КРС дают возможность 150 га орошаемых земель, отведенных нынче под сорго в другом крестьянском хозяйстве – «Kobda Beef». Здесь уже ведется строительство откормочной площадки на 1 000 голов.

Еще в одном хозяйстве – ТОО «Терисаккан-2017» – взялись за реализацию инвестиционного проекта «Кен жайлау» на 6 000 голов мелкого рогатого скота.

Данное товарищество в Кобдинском районе – одно из образцовых. Здесь при посеве зерновых используются семена высокого качества, регулярно проводится химическая обработка против вредителей. В нынешнем году хозяйство, помимо земледелия, решило заняться животноводством. На сегодня приобретено 500 голов племенных овец. Продолжается строительство четырех загонов, а также двухквартирного дома для чабанов. Общий объем инвестиций в проект – 70 млн тенге. 

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