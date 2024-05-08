Казахстан занял первое место на молодежном чемпионате Азии по боксу

Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Индия и Узбекистан попали в тройку лучших

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии среди спортсменов до 22 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФБ.

Как отмечается, боксеры РК завоевали 24 медали.

13 медалей в мужской команде: 8 золотых и 5 серебряных.

Чемпионы Азии: Кенже Муратулы - 54 кг, Нурсултан Алтынбек - 67 кг, Эльнур Суйинбай - 71 кг, Сабыржан Аккаликов - 75 кг, Диас Молжигитов - 80 кг, Ерасыл Жакпеков - 86 кг, Темирлан Мукатаев - 92 кг, Бекнур Батырбек - 51 кг.

Серебряные победители: Ернар Карап - 57 кг, Ерболат Сабыр - 60 кг, Руслан Кузеубаев - 63,5 кг, Ерасыл Танкай +92 кг, Аманат Сабыргали - 48 кг.

В женском зачете команда Казахстана завоевала 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовую.

Чемпионы: Гульнар Турапбай - 60 кг, Шахназ Исаева - 66 кг, Акнар Исханова - 70 кг, Жасмин Кизатова - 81 кг, Диана Магауяева +81 кг, Эльдана Талипова - 50 кг.

Второе место: Анита Адишева - 54 кг, Элина Базарова - 57 кг, Анель Сакыш - 63 кг, Анар Турсынбек - 52 кг.

Бронзовый призёр: Анастасия Баязитова - 75 кг.

Индия и Узбекистан попали в тройку лучших в общекомандном зачёте чемпионата Азии U22, добавили Казахстанской федерации бокса.

#казахстан #Азия #чемпионат #бокс #победа #первое место

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