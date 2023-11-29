Помогут сельчанам финансово

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Алихан Смаилов. Эта мера поз­волит закрыть задолженнос­ти по субсидиям перед животноводами.

В документе сообщается, что Министерству сельского хозяйства выделено 30 млрд тенге для перечисления бюджетам облас­тей Абай, Жетысу, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казах­станской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Cеверо-Казах­станской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

Согласно приложению к настоя­щему постановлению, больше всего – 7,8 млрд тенге – выделили акима­ту Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд – в ВКО, поч­ти 1 млрд – для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса Правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.