Помогут сельчанам финансово

Свежий выпуск
196
Дина Махамбетова

Правительство направило из резерва средства для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям.

фото из архива "КП"

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Алихан Смаилов. Эта мера поз­волит закрыть задолженнос­ти по субсидиям перед животноводами.

В документе сообщается, что Министерству сельского хозяйства выделено 30 млрд тенге для перечисления бюджетам облас­тей Абай, Жетысу, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казах­станской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Cеверо-Казах­станской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

Согласно приложению к настоя­щему постановлению, больше всего – 7,8 млрд тенге – выделили акима­ту Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд – в ВКО, поч­ти 1 млрд – для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса Правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.

#Правительство #поддержка #субсидии #АПК #резерв

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
«Я прививки не боюсь...»
В городе горе – гололед
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Чтобы «летать» по Сети
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
Председатель АДГС Дархан Жазыкбай встретился с заместителем…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]