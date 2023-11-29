Помогут сельчанам финансово Свежий выпуск 29 ноября 2023 г. 3:00 196 Дина Махамбетова Правительство направило из резерва средства для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям. фото из архива "КП" Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Алихан Смаилов. Эта мера позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами. В документе сообщается, что Министерству сельского хозяйства выделено 30 млрд тенге для перечисления бюджетам областей Абай, Жетысу, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Cеверо-Казахстанской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Согласно приложению к настоящему постановлению, больше всего – 7,8 млрд тенге – выделили акимату Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд – в ВКО, почти 1 млрд – для животноводов ЗКО. Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств. В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса Правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу. #Правительство #поддержка #субсидии #АПК #резерв