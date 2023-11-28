Помощь Страны восходящего солнца

В 2021 году Больница скорой медицинской помощи в Семее подала заявку на грант для приобретения и установки системы вызова медперсонала в 15 отделениях стационара. Рассмотрев заявку, правительство Японии выделило средства в сумме 82 тыс. долларов. В августе 2022 года между руководством медучреждения и посольством Японии в Респуб­лике Казахстан был подписан контракт на реализацию проекта. И началась работа. С ее результатами и ознакомились представители японской стороны.

Все началось с того, что в Больнице скорой медицинской помощи вышла из строя система оповещения медперсонала. Средств на покупку новой не было. А по словам врачей, возможные падения пациентов, находящихся в стационаре, являются серьезной проблемой: это может нанести большой ущерб их здо­ровью, что, соответственно, приводит к увеличению продолжительности и стоимости лечения.

– Мы думали, как оснастить больницу системой обеспечения безопас­ности пациентов, а также улучшить качество оказываемых услуг, – рассказал начальник отдела менедж­мента качества и управления рис­ками БСМП города Семея Кынабек Джамединов. – Нашли программу правительства Японии «Корни травы», которая предоставляет гранты для решения различных социальных проблем, связанных с безопасностью людей.

Проект БСМП был представлен на рассмотрение в посольство Японии в Казахстане в 2021 году. Теперь представители японской стороны смогли увидеть, куда были нап­равлены средства. Приобретены и установлены система вызова Hostcall-CMP, влагозащитные кнопки вызова со шнурами для санузла, выносные кнопки вызова для лежачих больных. Это значительно облегчило работу персонала и пребывание в стационаре пациентов.

Система вызова медперсонала поз­воляет лежачим и тяжелым пациентам пригласить к себе медсестру в случае возникшей опаснос­ти или неотложной надобности не только со своей кровати в палате, но и в душевой или туалете, если внезапно стало плохо. По словам медсестер, если раньше они при проведении процедур не могли услышать, что их зовут, то сейчас загорается специальная лампочка и все отображается на специальных браслетах с указанием местонахож­дения пациента. Это позволяет оперативно отреагировать и оказать помощь.

– Программа правительства Японии «Корни травы» помогает решать в Казахстане многие социальные вопросы. Это проекты в области здравоохранения, образования, озеленения и поддержки людей с инвалидностью, – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК господин Джун Ямада. – Один из них – приобретение медоборудования для Больницы скорой медицинской помощи в Семее. Он направлен на обеспечение безопасности пациентов и улучшение качества медобслуживания, что является для нас решающими факторами. Наше сотрудничество длится уже несколько лет, и мы на­деемся на его продолжение.

БСМП в Семее, рассчитанная на 375 коек, построена в 2013 году по государственной программе «100 школ, 100 больниц», и сегодня здесь спасают жизни тысячам пациентов. За последние два года проведено свыше 100 операций в уникальной гибридной операционной. Чтобы успевать за современными технологиями, местные врачи регулярно выезжают в ведущие клиники Европы для повышения квалификации и операбельных навыков.

Гости из Японии посетили еще одно медицинское учреждение в Семее – Центр ядерной медицины и онкологии. Двустороннее сотрудничество здесь развивается уже 23 года.

Благодаря Программе безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности «Корни травы», реализуемой японским правительством, хирургическое отделение этого центра пополнилось современным оборудованием и инструментами. Ежегодно здесь проводится до полутора тысяч операций, новое оборудование позволило сократить время их проведения и снизить медикаментозные нагрузки на пациента и медперсонал больницы.

По словам пресс-секретаря цент­ра Жандоса Касенова, за 20 лет совместной работы реализовано множество совместных проектов. Проводились исследования, которые позволили внедрить передовой опыт в диагностику и лечение онкологических заболеваний; скрининги жителей, пострадавших от испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне. Японские коллеги оказали внушительную помощь и для укрепления материально-технических возможностей центра. Ранее были приобретены современные рентгенологические установки, анализаторы для исследования крови, аппараты для гис­тологического и цитологического исследования материалов. Кроме того, поступили оборудование для проведения реанимации пациентов и наборы для хирургического вмешательства.