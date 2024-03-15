Пополняйте словарный запас!

Лидия Шлехт родилась в селе Еркиндык Шетского района Карагандинской области, воспитывалась в большой немецкой семье – у нее шестеро братьев и три сестры. И каждый из них рад, что вырос в казахоязычном ауле и сегодня свободно говорит на казахском и русском языках.

– Мы окончили единственную в селе казахскую школу, – отметила она. – Скоро будет 30 лет, как я оставила родной поселок и уехала в Жезказган поступать в медицинский колледж. Так и мои родные разъехались кто куда, но каждый из нас помнит не только язык. Наши земляки – очень добрые, душевные люди, благодаря нашей дружбе мы с детства хорошо знаем казахские обычаи, традиции, отмечаем национальные праздники.

Родители Лидии попали сюда во времена репрессий, переселились из Украины. Здесь они нашли свой дом, друзей.

В Казахстане семья Шлехт стала интернациональной – супруги братьев и сестер разных национальностей: казахи, немцы, узбек, мордвинка. Сейчас у десятерых братьев и сестер Шлехт внуков и правнуков не счесть, пошутила она, но в их именах никто не путается.

– Мы с мужем не горели желанием уехать в Германию, несмот­ря на возможности, – отметила Лидия Шлехт. – У нас в селе Жетыконур Улытауского района свое фермерское хозяйство, которое осталось супругу от родителей. В Германии живут трое моих старших братьев и сестра.

Даже уехав из Казахстана, отметила она, они трепетно хранят память о родных местах. Когда впервые после отъезда приезжали в гости, накупили всевозможную посуду, утварь, в том числе большие самовар и казан. А как же еще дорогих гостей встречать?

В семье принято делиться видео с праздников. Родня из Германии часто хвалится, как гостям дастархан во дворе дома накрывают. Сейчас вся большая семья готовится к одному из самых любимых праздников – Наурызу. Расстояние – не беда, говорит Лидия Владимировна, с Интернетом все проще стало, можно онлайн за столом посидеть, как раньше, всей семьей – так все праздники и дни рождения веселее проходят.

– После колледжа я вышла замуж, мой супруг Ермек Искаков – казах по национальности, – отметила она. – Стать частью казахской семьи было легко, родственники мужа очень тепло меня приняли, знание казахского тоже помогло быстро найти общий язык. Да и те национальные традиции, которые мы знали с детства, не стали открытием. Сейчас все свои знания, опыт передаем детям.

У супругов три дочери. Старшие работают с мамой в Жезказганском головном проектном институте, а младшая трудится маркшейдером в шахте.

– Традиции в казахской семье – на первом месте, – отметила она. – Недавно қыз ұзату отмечали, племянница замуж вышла. Всем детям, племянникам бесік салу делали, жеті шелпек соблюдаем, Қоран оқу.

И хотя сама Лидия – христиан­ка, казахские религиозные и бытовые обычаи для нее давно стали родными. Впрочем, христианские праздники в семье и на работе тоже проводят с размахом.

– Мы отмечаем православные и католические Пасху и Рождество, – рассказала она. – Как без этого? Я считаю, что это здорово, когда в семье, в коллективе есть столько разных поводов для радости. Я, немка, пеку и готовлю на католические и мусульманские праздники. Другие девчата-коллеги – на православные. На самом деле не столько само застолье интересно, сколько народные традиции, обряды. А главное – мы отмечаем дружно и весело.

Стоит отметить, что сегодня Лидию Шлехт коллеги просят помочь подучить казахский язык. В коллективе люди разных национальностей, но, как они сами признаются, хотят говорить так же хорошо, как и она.

– Многие не знают, с чего начать, – отметила она. – Я считаю, что лучше пополнять свой словарный запас. Меня просят обучить казахскому, я рада помочь, всегда подскажу, где какие окончания, суффиксы нужны. Но начинать нужно со слов, остальное приложится.

Пока такие занятия в коллективе Лидии Шлехт только начинаются, насколько они будут продуктивными, покажет время. По ее словам, кто-то уже старается вопросы задавать на казахском языке, пока на бытовом уровне, но за чашкой чая беседа идет увереннее.

– Я и мои братья, сестры выросли в казахоязычной среде, нам сложно судить, насколько трудно или легко учить казахский, – отметила она. – Но меня всегда восхищали люди, которые смогли это сделать самостоятельно, не в школе или на курсах. Они нашли время, набрались терпения. Я встречала таких самоучек в нашем городе, общаться с ними всегда очень интересно – у них масса вопросов ко мне, а у меня – к ним.

Лидия Шлехт искренне уверена, что никаких секретов в изучении языков не существует, все зависит от человека. Но все же легко учиться тому, кто очень хочет знать язык.

– Я призываю своих коллег не стесняться, – говорит она. – Когда общаетесь с кем-то по-казахски, спрашивайте перевод, как пишется слово, как звучит правильно.

Бытовой язык понять несложно. Да, клубы разговорного казахского языка могли бы помочь, но ведь есть и онлайн-курсы. В проектном институте, где работает Лидия Шлехт, есть девушка, она переводчик, мама шестерых детей. По вечерам преподает казахский язык онлайн, говорит, запрос на обучение есть и результаты у учеников хорошие.

Знание государственного языка очень важно сегодня, считает Лидия Шлехт, к слову, ее племянник Александр избран депутатом жезказганского городского маслихата.

– Это сын моей сестры. Когда баллотировался, не только семья, весь родной аул за него болел, – рассказала она. – Саша работает на Жезказганском литейно-механическом заводе сталеваром. И хотя совмещать трудовую и общественную деятельности не так-то просто, он все же хорошо справляется. А знание казахского ему очень помогает.

Лидия считает, что каждый может открыть в себе способность к изучению языка, главное – уделить учебе время и набраться терпения.