Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области

В честь дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева, воспитательным отделом в учреждениях № 37 и № 60 среди осужденных было организовано мероприятие «Вечер поэзий Абая», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Своими впечатлениями после прочитанного романа «Путь Абая» осужденные поделились на мероприятии.

Мужчина, отбывающий наказание в учреждении №60, изобразил портрет великого поэта.

«Картина великого поэта была нарисована масляными красками, на создание портрета у меня ушло около недели. Я часто читаю произведения поэта, не отрываясь от библиотеки, сам я по профессии художник, поэтому особой проблемой рисовать поэта не было. Я знаю наизусть «тридцать шестое слово назидания». После отбытия наказания, как сказал Абай, найду скот и буду жить по-честному, – поделился он.

Подобные мероприятия имеют большое влияние на воспитание осужденных, они познают себя через произведения поэта, проникают нравственными качествами и размышлениями о том, каким должен быть «полный человек», подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.