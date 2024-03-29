Порядок пребывания граждан упрощается

«Целью Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Респуб­лики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года является создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, урегулирования поездок их граждан, а также соз­дания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства», – говорится в документе.

Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств Казахстана и Узбекистана на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны. Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории друг друга с 5 до 30 календарных дней без временной регистрации.

В частности, граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы стороны. Суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации), на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство, перечень которых установлен в приложениях к протоколу. Если срок пребывания гражданина государства одной стороны на территории государства другой стороны превышает 30 календарных дней, указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание в компетентных органах государства стороны пребывания.

Сенатор Андрей Лукин документ поддержал, но приведенная им статистика прозвучала достаточно тревожно. Согласно ей, за прошлый год гражданами Узбекистана на территории Казахстана совершено 46 848 административных правонарушений и 443 уголовных преступления. При этом в сравнении с 2022 годом наблюдается рост на 8% по административным и на 18% по уголовным правонарушениям. Депутат опасается, что устанавливаемый 30-дневный срок пребывания граждан Узбекистана без постановки на временный учет приведет к еще большему росту правонарушений.

Заместитель министра внут­ренних дел Игорь Лепеха напомнил, что на самом деле вводимая норма в отношении граждан Узбекистана действует с 2020 года.

– Мы в одностороннем порядке пошли на то, что граждане Узбекистана могут жить без регист­рации 30 дней. Электронный пограничный контроль достаточно хорошо показал себя, поэтому никаких угроз от реализации этой нормы мы не видим, – заверил замминистра МВД.

Сенатор Шакарим Буктугулов поинтересовался, какие меры будут приниматься сотрудниками служб внутренних дел для обнаружения лиц, совершивших преступления в течение 30 суток без регистрации и уже переместившихся на территорию другой страны.

По словам Игоря Лепехи, с узбекской стороной налажено эффективное взаимодействие по раскрытию преступлений и выдаче преступников и в данном вопросе проблем нет.

Как отметил, комментируя закон, председатель палаты Маулен Ашимбаев, между Казахстаном и Узбекистаном сложились проч­ные братские отношения.

– Подтверждение тому – договоры о вечной дружбе и о союзничестве, подписанные между нашими странами. Рассмотренный сегодня протокол предусматривает установление дополнительных оптимальных правовых условий в сфере взаимных поездок граждан двух стран. Уверен, что одобренный сенаторами закон внесет свой вклад в дальнейшее укрепление наших добрососедских отношений, – отметил Мау­лен Ашимбаев.

На заседании палаты депутаты также рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок. Поправки, в частности, предусматривают возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов ЕАЭС, взаимное признание национальных элект­ронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в элект­ронном формате, а также упрощение процесса оформления разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

Кроме того, сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Жанболат Жоргенбаев считает, что ранее Правительством были предоставлены недостаточно качественные ответы на депутатские запросы сенаторов, касающиеся развития сельского хозяйства. Депутат указал на необходимость подготовки комп­лексной программы, предполагающей охват всех аспектов становления и развития агробизнеса. Снизить ставки утилизационного сбора, таможенных платежей и сумму оплаты за регистрацию импорт­ных автомобилей предложил Бекбол Орынбасаров. Все потому, что нынешние цены на импорт­ные автомобили, по мнению сенатора, слишком высоки для большинства казахстанцев. Внимание Правительства на проблему незаконной добычи и сбыта золота обратил сенатор Андрей Лукин. Депутат призвал усилить контроль на объектах, включая установку дополнительных камер видеонаблюдения, оснащение стволов шахт оптоволоконными каналами и другие меры безопас­ности. Депутат Нурия Ниязова отметила, что заработная плата педагогических работников специализированных домов ребенка до сих пор не была повышена так, как это произошло с зарплатой педагогов общеобразовательных школ. Несмотря на направленный сенаторами год назад депутатский запрос, ситуация продолжает оставаться нерешенной, что приводит к оттоку высококвалифицированных кадров из этих учреждений.