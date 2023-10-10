Пошлина преткновения

Стратегическое решение Правительства об установлении экспортной пошлины на маслосемена подсолнечника стало поводом для ожесточенных дебатов между их производителями и переработчиками.
Под видом заботы о фермерах
В течение двух дней в Астане и Алматы прошли пресс-конференции, посвященные этой проблеме, которая обсуждается уже около года. Стороны приводили аргументы, пытаясь отстоять свою правоту.
Итак, почему фермеры требуют отменить пошлину? Попытаемся разобраться и понять, чьи «уши» торчат за данным спором? Кому больше всех выгодна отмена? По всей вероятности, только зернотрейдерам, специализирующимся на экспорте семян подсолнечника. Они, не прилагая больших усилий, привыкли зарабатывать на этом сырье хорошие деньги.
Создается впечатление, что экспортерам-перекупщикам неведомы многолетние заявления Правительства о переходе от сырьевой экономики к развитию глубокой переработки и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. С другой стороны, уполномоченный орган в лице Министерства сельского хозяйства, видимо, нечетко расставил приоритеты, поэтому некоторые бизнесмены под видом заботы о фермерах пытаются лоббировать свои интересы, манипулируя общественным мнением.
Председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов полагает, что противопоставление фермеров и переработчиков, по сути, выгодно только зернотрейдерам.
– Надо честно признать, что такие группы людей присутствуют и в НПП «Атамекен», и в правительственных структурах, – заявил он. – Понятие национального экономического протекционизма на сегодня никто не отменял.