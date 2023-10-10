Пошлина преткновения

Под видом заботы о фермерах

В течение двух дней в Астане и Алматы прошли пресс-конференции, посвященные этой проб­леме, которая обсуждается уже около года. Стороны приводили аргументы, пытаясь отстоять свою правоту.

Итак, почему фермеры требуют отменить пошлину? Попытаемся разобраться и понять, чьи «уши» торчат за данным спором? Кому больше всех выгодна отмена? По всей вероятности, только зернотрейдерам, специализирующимся на экспорте семян подсолнечника. Они, не прилагая больших усилий, привыкли зарабатывать на этом сырье хорошие деньги.

Создается впечатление, что экспортерам-перекупщикам неведомы многолетние заявления Правительства о переходе от сырьевой экономики к развитию глубокой переработки и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. С другой стороны, уполномоченный орган в лице Министерства сельского хозяйства, видимо, нечетко расставил приоритеты, поэтому некоторые бизнесмены под видом заботы о фермерах пытаются лоббировать свои интересы, манипулируя общественным мнением.

Председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов полагает, что противопоставление фермеров и переработчиков, по сути, выгодно только зернотрейдерам.

– Надо честно признать, что такие группы людей присутствуют и в НПП «Атамекен», и в правительственных структурах, – заявил он. – Понятие национального экономического протекционизма на сегодня никто не отменял.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы защитить отечественных переработчиков и производителей, которым в долгосрочной перспективе предстоит обеспечивать внутренний рынок продукцией с добавленной стоимос­тью, экспортировать ее, принося стране валютную выручку. Мы должны быть уверены, что геополитика не окажет серьезного влияния на обеспечение респуб­лики необходимыми видами продовольствия.

В этом контексте показателен пример самой Национальной ассоциации масличных культур. Здесь считают: когда государство не вмешивается в дела бизнеса, а создает долгосрочные и предсказуемые условия, появляются реальные позитивные результаты. За короткий срок благодаря здоровой конкуренции на внутреннем рынке члены структуры смогли развить отрасль, где работают более 50 перерабатывающих предприятий, и перейти к глубокой переработке сырья.

Цифры

вместо упреков

Представители Зернового сою­за на своей пресс-конференции заявили, что «развитие местной переработки на сегодня происходит за счет сокращения доходов отечественных фермеров. Увеличение объемов производства и последующего экспорта масла подсолнечного сырого не влияет существенно на обеспечение внутреннего рынка собственным сырьем для производства готовой продукции – масла рафинированного». Так, за период с начала действия экспортной пошлины «возрос объем экспорта казахстанского масла сырого, а на полках магазинов в Казахстане расширился ассортимент российского подсолнечного масла, потеснив продукцию казахстанских мас­лозаводов», утверждают зерновые трейдеры.

Комментируя это заявление, Ядыкар Ибрагимов назвал его популистским и голословным. Дескать, по данным Таможенного комитета, наблюдается сокращение импорта фасованного масла из России.

Доля экспорта сырого масла, рафинированного и фасованного в сезон 2022–2023 года в процент­ном соотношении составила 80 к 20. Среди ведущих мировых экс­портеров подсолнечного масла, таких как Украина, Россия и Аргентина, экспорт этого продукта составляет от 80% до 90%. Согласно фактическим данным таможни за 2021–2022 маркетинговый год валютная выручка от экспорта готовой продукции, шрота, жмыха составила 30%.

– Утверждение о том, что переработчики выживают за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей, тоже неправда. В 2022 году мы профинансировали фермеров на сумму более 30 миллиардов тенге, по итогам текущего года эта цифра будет не меньше, – заявил представитель отраслевого сообщества.

Перспективы отрасли

На пресс-конференции в Алматы отечественные сельхозпроизводители, зернотрейдеры и производители одного из самых востребованных продуктов социальной корзины – подсолнечного масла – заявили, что протекционистская политика соседних стран уже привела к развалу в Казахстане мукомольной промышленности. И пытались ответить на вопрос: сможет ли масложировая отрасль пойти другим путем?

Было отмечено, что, несмотря на регулирование рынка подсолнечника, в последние два сезона его посевные площади увеличиваются: с 960,4 тыс. га в 2021-м до 1 млн га в 2022-м и 1,2 миллиона га – в 2023-м. В среднем увеличение составляет 10% ежегодно.

По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК. В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий общей годовой мощностью 3,2 млн тонн. В 2022-м загрузка действующих мощностей по переработке подсолнечника равнялась 2,8 млн тонн. В том же году валовой сбор семян подсолнечника составил 1,3 млн тонн, то есть имеются все предпосылки для полной переработки маслосемян на внут­реннем рынке.

Цифры говорят сами за себя. По данным казахстанской таможни, импорт бутилированного подсолнечного масла действительно сократился. С сентября 2022 года по июль 2023-го он составил 35,2 тыс. тонн, снизившись на 15%.

Зато растет производство отечественного растительного мас­ла: за сезон с сентября по август 2023 года его производство в нерафинированном виде превысило 417 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021–2022 года (279 тыс. тонн). Выпуск масла рафинированного масла за это же время выросло до 145,3 тыс. тонн.

В то же время увеличивается экспорт переработанной продукции. За 2022 год экспортировано 229,4 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 319,7 млн долларов, что почти в три раза выше уровня 2021-го (84,9 тыс. тонн на сумму 98,8 млн долларов). Валютная выручка от экспорта подсолнечного масла оказалась на 19% выше, нежели могла быть от реализации семечек.

За сезон 2022–2023 года было произведено 317 тыс. тонн подсолнечного масла. Такого в Казахстане еще не было! Этих показателей удалось достичь благодаря политике профильных минис­терств. Экспортная пошлина на подсолнух послужила инструментом поддержки курса государственной политики, направленного на диверсификацию производства с акцентом на переработку.

– Для перехода к глубокой переработке мы поставили задачу до 2026 года нарастить годовые производственные мощности до 160 тысяч тонн. В 2024-м инвестиции составят около 4 миллиардов тенге, в 2025-м – 14 миллиардов тенге. Предоплата за поставку оборудования уже сделана. Будет увеличен объем рафинации, плюс освоено производство продукта высокого передела – лецитина, – отметил Ядыкар Ибрагимов.

При этом он напомнил, что в нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение в течение трех лет довести переработку продукции в АПК до 70%.

Руководитель ассоциации сообщил, что в 2022-м Казахстан опередил Россию по поставкам растительных масел в Таджикистан, где завоевал 70% рынка. Увеличил долю экспорта в Узбекистан, полностью контро­лируется и рынок Западного Китая. При этом на внутреннем отечественном рынке цена на фасованное масло снизилось на 15%.

– Следует отметить, что маслозаводы республики не получают каких-либо субсидий, в отличие от производителей мяса птицы и молочной продукции. Нам не нужны деньги государства. Мы поддерживаем субсидирование аграрных товаропроизводителей и сами будем продолжать эту политику, – заявил глава ассоциации.

Голос рынка

В ходе пресс-конференции на прямую связь из Семея вышел председатель палаты семеноводов Казахстана Фарид Агитаев, отметивший, что для дальнейшего развития отрасли необходимо госрегулирование. По его словам, только благодаря глубокой переработке сырья можно предлагать аграриям хорошие закупочные цены. В нынешнем году более 4 млрд тенге от экспортной выручки будет возвращено фермерам. Эксперт уверен, что площади посевных будут расти, так как Правительство ставит задачу по их диверсификации.

Свое мнение высказал также учредитель ТОО «Qazaq Astyq Group» Еркинбек Дускужанов, которое занимается растениеводством и переработкой сырья. В прошлом году они переработали 180 тыс. тонн подсолнечника и принесли стране выручку в размере 57 млрд тенге.

– Если бы этот объем семян подсолнечника мы экспортировали по рыночным ценам, которые давали в Узбекистане и Китае, то выручка составила бы всего 52 миллиарда тенге, – отметил бизнесмен.

Примечательна история развития одного из пяти крупных казахстанских зернотрейдеров – ТОО «Batu Agro». По словам его директора Бауыржана Сыдыкова, внедрение экспортной пошлины существенно повлияло на их бизнес и вывело компанию из зоны комфорта. Вместе с тем эта мера государства повернула их к производству, и они уже видят плюсы этого шага. В Семее открыт завод по переработке семян подсолнечника, создано 15 новых рабочих мест. В Алматинской области начал действовать завод по выпуску кормов животного происхождения.

– Подобные меры регулирования позволяют развивать внут­реннюю переработку. Нельзя утверждать, что все регулирует рынок. К примеру, в Китае, если приграничные регионы завозят семена подсолнечника, эти компании освобождаются от всех налогов, плюс каждая тонна переработанных семечек субсидируется государством и еще дотируется транспортировка. Эти конкурентные преимущества обеспечивает государство, – отметил бизнесмен.

Экспортная пошлина введена 4 февраля 2023 года. С января по сентябрь по республике в среднем цена на подсолнечное масло снизилась на 16%.