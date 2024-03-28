Последние известия

В Астане прошел второй форум экспортеров – конференция по торгово-экономическому сотрудничеству Китай – Казахстан под эгидой QazTrade и Министерства торговли и интеграции РК. Потребность китайского рынка в товарах огромна, и Казахстан может закрыть часть этого спроса, в частности на сельхозпродукцию. Совместные усилия обеих сторон по итогам прошлого года вывели Китай на первое место среди торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 31,5 млрд долларов по итогам 2023 года. По словам министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, отечественные предприятия могут нарастить поставки в Китай на 1 млрд долларов по 135 товарным позициям, включая широкий ассортимент промышленной и сельхозпродукции. Глава МТИ отметил, что последняя торговая миссия в Чэнду показала масштабы спроса китайского рынка и экс­портных возможностей для отечественных товаров.