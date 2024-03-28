Последние известия Свежий выпуск 28 марта 2024 г. 2:30 320 В Астане прошел второй форум экспортеров Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова В Астане прошел второй форум экспортеров – конференция по торгово-экономическому сотрудничеству Китай – Казахстан под эгидой QazTrade и Министерства торговли и интеграции РК. Потребность китайского рынка в товарах огромна, и Казахстан может закрыть часть этого спроса, в частности на сельхозпродукцию. Совместные усилия обеих сторон по итогам прошлого года вывели Китай на первое место среди торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 31,5 млрд долларов по итогам 2023 года. По словам министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, отечественные предприятия могут нарастить поставки в Китай на 1 млрд долларов по 135 товарным позициям, включая широкий ассортимент промышленной и сельхозпродукции. Глава МТИ отметил, что последняя торговая миссия в Чэнду показала масштабы спроса китайского рынка и экспортных возможностей для отечественных товаров. #сотрудничество #Китай #экспорт #форум