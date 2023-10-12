Построить дата-центры с привлечением Amazon и Google поручил Токаев

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Выполнить это поручение правительство должно в течение двух лет

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Важно последовательно укреплять цифровую инфраструктуру. Передовая ИТ-инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта. Поэтому ее развитие должно опережать потребности IT-разработчиков. В первую очередь, требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup", – сказал президент.

Он отметил, что во время недавней поездки в Нью-Йорк встретился с руководством этих компаний, где были достигнуты соответствующие договоренности. По словам главы государства, важно также развивать экосистему данных для искусственного интеллекта.

"Большие данные – это, по сути, "топливо" для искусственного интеллекта. В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере. Однако их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных. Здесь необходимо исходить из "презумпции открытости" информации. Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю, все сведения должны быть обезличены и надежно защищены. Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить Национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность", – заявил Токаев.

По его мнению, все эти меры позволят отечественным стартапам, использующим элементы искусственного интеллекта, создавать абсолютно новые, востребованные в Казахстане и мире IT-решения.

"Предстоит осуществить серьезную реформу Бюро национальной статистики, превратить его в настоящее цифровое ведомство. Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", –  продолжил президент.

#президент #форум #искусственный интеллект #Google #Amazon #Digital Bridge #дата-центры

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