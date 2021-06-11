Построй себя сам

Первенство страны, прошедшее под эгидой Республиканской федерации бодибилдинга и фитнеса, смогло выявить сильнейших атлетов и фитнес-моделей для дальнейшего участия на чемпионате Азии и мира. В этом году по причине нестабильной эпидемиологической ситуации приглашенные атлеты из других стран Центральной Азии при­ехать не смогли, поэтому Алматы объединил у себя участников, которые прибыли буквально из всех регионов республики. Таким образом, своими силами получилось организовать настоящий праздник спорта, а лучше сказать – торжество искусства в спорте. Ведь кропотливая работа над вытачиванием своего собственного тела сродни настоящему искусству, требующему настоящих спортивных качеств: воли, терпения и стремления к достижению идеала.

Финал чемпионата страны по бодибилдингу и фитнесу состоялся после долгого перерыва в связи с пандемией. Помимо выступлений спортсменов в рамках соревнований прошло награж­дение почетными знаками и званиями лучших тренеров и спортсменов за высокие достижения и вклад в бодибилдинг и мас-рестлинг (вид единоборства, в котором соревнуются два спорт­смена в перетягивании палки на свою сторону, национальный вид спорта Якутии).

Генеральный секретарь Респуб­ликанской федерации бодибилдинга и президент национальной ассоциации мас-рестлинга и стронгмена Талап Иматалиев, вручая награды, подчеркнул, что физкультура и спорт стали одним из главных помощников в борьбе с пандемией коронавируса.

После официальной части торжественного открытия был дан старт самому чемпионату. Первыми в бой ринулись юноши в возрасте от 12–15 лет в трех ростовых категориях, где они продемонстрировали хорошие результаты. После них один за одним выходили атлеты, модели, которые демонстрировали всю красоту и совершенство человеческого тела. В то время, когда зрители дарили аплодисменты каждому участнику, судьи делали свою работу, профессионально оценивая физическую форму и умение атлетов правильно продемонстрировать плоды своих бесконечных тренировок и правильно составленного режима питания.

Спортсменов наградили дизайнерскими кубками, медалями и дипломами. Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате большая часть участников – новички из числа молодежи.

Абсолютными чемпионами страны стали Ушкын Сагатбек, выступавший в категории «менс-физик» из Талдыкоргана, и алматинка Лина Панова в категории «модель-физик». В общем же зачете больше всего медалей завоевали спортсмены из Алматы, на втором месте расположились представители Карагандинской области, а на третьем – спортсмены Актюбинской области.

После соревнований удалось основательно побеседовать с генеральным секретарем Рес­публиканской федерации бодибилдинга Талапом Иматалиевым, который рассказал о сегодняшнем сос­тоянии дел в развитии бодибилдинга и бодифитнеса в нашей стране.

– Наша федерация изначально взяла курс на популяризацию бодибилдинга в стране именно среди мужчин, женщины же у нас в основном проявляют себя в бодифитнесе, – рассказывает Талап Сайпуллович. – Думаю, со мной многие согласятся, что представительницам прекрасной половины человечества лучше заниматься совершенствованием красоты, которая им дана от природы. Хотя в некоторых юго-восточных странах, в частности в Тайланде, до сих пор женский бодибилдинг – довольно распространенное явление.

Начиная с 90-х годов в Казах­стане начали свое развитие такие направления, как бодифитнес, фитнес. В 2012 году Международная федерация бодибилдинга и фитнеса ввела новую мужскую категорию в бодибилдинге под названием men’s physique (мэнс-физик), при которой используются силовые тренировки, соб­людается здоровая диета, но при этом развитие мышечных объемов происходит в меньшем количестве в сравнении с классическим бодибилдингом. Здесь в основном акцент ложится на красивые пропорции, в частности, выделяется широкая спина, узкая талия, форма дельтовидных мышц, прорабатываются грудные, а также глубина пресса. В России эта номинация была введена в 2014 году и получила местное название «пляжный бодибилдинг».

По словам Талапа Иматалиева, наши спортсмены достойно представляют Казахстан на различных стартах мирового уровня в пляжном бодибилдинге.

– Десять лет назад мы были одни из первых, кто вошел в Меж­дународную федерацию бодибилдинга и атлетизма (WBPF). Ее на сегодняшний день представляет 148 стран мира, – продолжает Иматалиев. – За это время мы смогли заметно укрепить свои позиции. У нас есть многократные чемпионы и призеры Азии и мира во всех номинациях.

В связи с тем что с началом пандемии «живые» связи практически прекратились, исполком WBPF принял решение создать региональные федерации для эффективного развития бодибилдинга и бодифитнеса в той или иной стране. Так появилась Федерация Центрально-Азиатского региона, президентом которой назначили Талапа Иматалиева.

– Совместно с заслуженным тренером РК Сергеем Коржовым мы стояли у истоков развития данного вида спорта в стране, – рассказывает Талап Сайпуллович. – В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. Именно столько же сегодня нашей федерации. Приходилось начинать буквально с нуля, было нелегко. Но потихоньку шаг за шагом мы росли, развивались и доросли до позиций мирового уровня. С нами сегодня считаются!

Талап Иматалиев вспоминает, что первые шаги в направлении бодибилдинга казахстанские спорт­смены начинали делать в зале тяжелой атлетики при стадионе АДК. Там же собирались тяжелоатлеты, представители армрестлинга, гиревого спорта. В то время было непросто убедить чиновников в необходимости развития всех этих видов спорта. Как отмечает Талап Иматалиев, в советское время культ силы не приветствовался.

– При Союзе мы тренировались в основном в подвалах – был запрет на пропаганду западной культуры, – вспоминает генеральный секретарь республиканской федерации бодибилдинга. – Но благодаря братьям Бену и Джо Вайдерам, отцам-основателям классического бодибилдинга, которые приехали в 1987 году и договорились с руководством Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту о том, что будут развивать бодибилдинг на территории Советского Союза и Китая, удалось добиться заметного прогресса. Но при этом нас предупредили, что бодибилдингом наш вид спорта называться не будет, и попросили придумать какое-нибудь другое название. Атлетическая гимнастика – так именовали бодибилдинг на территории Советского Союза. Начались союзные соревнования по атлетической гимнастике. А уже с 1991 года мы провели первый чемпионат Казахстана по бодибилдингу. В 1993 году вошли в состав Азиатской федерации бодибилдинга благодаря ее основателю Полу Чуа из Сингапура. Господин Чуа поверил в нас. С Сергеем Коржовым мы ездили по городам страны с обучающими семинарами, а к 1997 году уже набрали высоту и в Азии, и в мире.

Сам Талап Иматалиев пришел в бодибилдинг из дзюдо, будучи кандидатом в мастера спорта. Ему всегда нравилось заниматься в тренажерном зале, качаться. Попав в армию в 1986 году, он встретился с ребятами из Ленинграда.

– Мы сделали у себя в части зал и договорились, что я буду их учить азам дзюдо, а они меня – как правильно работать над своей физической формой. Когда я вернулся домой, мама меня просто не узнала и спросила: «Ты там служил или тренировался?»

В 1988 году, когда началась большая популярность фильмов с Арнольдом Шварценеггером, я с головой ушел в тренажерный зал, а в начале 90-х уже начал выступать и стал призером Казахстана по бодибилдингу.

Спустя некоторое время в Талапе Иматалиеве коллеги и единомышленники разглядели организаторские способности, судейскую и тренерскую жилку. Так он начал заниматься с ребятами и девчонками, выполнив совместно с Сергеем Коржовым норматив судей международной категории. Талап Сайпуллович неоднократно оценивал чемпио­наты Азии и мира. На сегодня в Казахстане в сфере бодибилдинга и бодифитнеса работают три судьи международной категории.

К слову, Иматалиев в свое время привез в Казахстан такие интересные и экзотические виды спорта, как стронгмэн и мас-рестлинг.

– Трудно было пробиваться и развивать спорт в пространстве непонимания со стороны советских чиновников. Да что уже скрывать, и сегодня порой тоже сталкиваемся с этим непониманием, – отмечает генеральный секретарь республиканской федерации бодибилдинга. – В начале пути при нас был зал с тусклым светом, одна душевая и вокруг много не самых приятных запахов. Но уже тогда я сказал ребятам следующее: «Нужно не сдаваться и двигаться вперед, я уверен, что мы будем тренироваться в отличных фитнес-клубах!»

В итоге все так и случилось. Сегодня только в одном Алматы работают десятки тренажерных залов и фитнес-клубов, некоторые из которых попадают под критерии премиум-класса.

По словам Талапа Иматалиева, Пол Чуа, когда приезжал в Алматы, был очень впечатлен уровнем городского фитнес-клуба, сказав, что даже в Сингапуре не видел таких центров.

На сегодня интерес к бодибилдингу растет и среди ребят-подростков, которые ходят заниматься в тренажерные залы. Вот и в одной из алматинских тренажерок была создана экспериментальная группа.

– Мальчики активно занимаются с тренером Василием Измайловым, – рассказывает Талап Иматалиев. – Сегодня нужно задумываться о здоровье с ранних лет, не сидеть целыми днями в гаджетах, а физически развиваться. Занятия, проходящие три раза в неделю по два часа, уже дают необходимый результат.

У представителей республиканской федерации есть идея создать пилотный проект по развитию силовых видов спорта и мас-рестлинга в школах, с закупкой необходимых тренажеров, созданием специальной программы.

– Было бы здорово найти отк­лик в этом вопросе у представителей Министерства образования и науки РК, – сказал генеральный секретарь республиканской федерации бодибилдинга.

Стоит отметить, что мужчины в бодибилдинг и женщины в бодифитнес приходят в самом разном возрасте и с самым различным спортивным прошлым. Мужчины, как правило, приходят в тренажерный зал после занятий различными единоборствами, классической, вольной борьбой. А женщины порой начинают задумываться о хорошей физической форме, имея 3–4 детей. Стартуют с тренажерных залов, активно увлекаются фитнесом, а впоследствии становятся участницами республиканских соревнований в категории мастеров свыше 35–40 лет, достигая солидных результатов. Кто-то из них тоже приходит в бодифитнес из других видов спорта.

Что касается финансирования, спортсмены ездят на соревнования за свой счет, а материальные расходы по организации спортивных событий в стране берут на себя друзья и единомышленники, которые вносят свой личный спонсорский вклад в общее дело.

– Быть чемпионом и призером в наших видах спорта дано далеко не каждому. Как и в других видах спорта, достигает вершин и славы только тот, кто имеет силу воли и дружит с дисциплиной. Съел лишнее, не позанимался, дал слабину – верные шаги к потере формы, которая является основополагающим и самым главным объектом внимания судей на престижных мировых стартах. Поэтому основным домом всех наших спортсменов является тренажерный зал, – заключил Талап Иматалиев.