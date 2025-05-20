Посвящается Году рабочих профессий

Год рабочих профессий
10
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде прошел легкоатлетический марафон среди работников сферы образования

Фото Нурай Акжигит

Как сообщили в областном управлении физической культуры, спорта и туризма, основная цель состязаний - увеличение количества занимающихся массовым спортом в регионе и повышение интереса к спорту простых тружеников.

- Соревнования прошли на левом берегу Сырдарьи, - отметила пресс-секретарь управления Нурай Акжигит. – Приятно удивило, что поучаствовать в пятикилометровом марафоне вышло свыше 170 кызылординцев. Так наши земляки пропагандируют инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, объявившего текущий год – Годом рабочих профессий.

По итогам состязаний среди девушек лучший результат показала Рашида Сарбасова (20 минут 23 секунды), второе - Ирина Юнкинг (22 минуты, 13 секунд), третье -  Актолкын Жанболатова (22 минуты 30 секунд).

А среди мужчин первым финишную черту пересек Данияр Абляхатов (16 минут, 15 секунд), второе время у Данияра Оразбекова (17 минут, 25 секунд), третье место занял Талант Тилеуов (18 минут, 49 секунд).

Победителям и призерам вручены благодарственные письма управленяи и памятные медали.

 

 

#Образование

Популярное

Все
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
Стартует купальный сезон
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Новые трубы зарыли... в старые проблемы
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Волшебный мир безграничной фантазии
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Время диктует стиль
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Весна, которая не кончается
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
ВВП: рост, вызовы и перспективы
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
Договора фиктивные, сроки – реальные
Остался в селе и не пожалел
С легкой руки медсестры
В интересах будущих поколений
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Крупные города США уходят под воду
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Остался в селе и не пожалел
Заложена Аллея рабочих профессий
Топ-100 лучших студентов колледжей выбрали в стране
Дело для сильных духом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]