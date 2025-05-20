Фото Нурай Акжигит

Как сообщили в областном управлении физической культуры, спорта и туризма, основная цель состязаний - увеличение количества занимающихся массовым спортом в регионе и повышение интереса к спорту простых тружеников.

- Соревнования прошли на левом берегу Сырдарьи, - отметила пресс-секретарь управления Нурай Акжигит. – Приятно удивило, что поучаствовать в пятикилометровом марафоне вышло свыше 170 кызылординцев. Так наши земляки пропагандируют инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, объявившего текущий год – Годом рабочих профессий.

По итогам состязаний среди девушек лучший результат показала Рашида Сарбасова (20 минут 23 секунды), второе - Ирина Юнкинг (22 минуты, 13 секунд), третье - Актолкын Жанболатова (22 минуты 30 секунд).

А среди мужчин первым финишную черту пересек Данияр Абляхатов (16 минут, 15 секунд), второе время у Данияра Оразбекова (17 минут, 25 секунд), третье место занял Талант Тилеуов (18 минут, 49 секунд).

Победителям и призерам вручены благодарственные письма управленяи и памятные медали.