«Поводов для паники нет» - Токаев о мировой экономической ситуации

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с казахстанскими учеными прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

«Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане», - высказался Глава государства.

Он добавил, что, хотя сейчас взят мораторий на 90 дней на введение высоких тарифов, тем не менее рынок очень нестабильный.

«Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана. Но, уверен, поводов для паники нет. Мы всегда уверенно преодолевали все вызовы, фокусируя свои усилия на приоритетных направлениях. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, мы продолжим следовать обнародованной повестке развития. Все приоритетные инфраструктурные проекты и другие запланированные работы будут выполняться в полном объеме. Вчера я поручил в срочном порядке завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов с целью недопущения снижения темпов роста и притока инвестиций», – сказал Токаев.

Президент добавил, что в нынешних условиях развернется борьба за инвестиции. Здесь нам нужно находиться в очень хорошей форме.

«Мы должны быть готовы ко всем вариантам, действовать прагматично, уверенно. Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков», – заявил Президент Казахстана.

#экономика #ученые #Акорда

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