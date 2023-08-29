Повышая уровень сельской медицины

Всего же до 2025 года в регионе планируется построить 50 объек­тов первичной медико-санитарной помощи, а также провести модернизацию двух межрайонных больниц с расширением койко-мест и открытием новых отделений.

На сегодня свыше 313,8 тыс. западноказахстанцев или около 45% от численности населения области проживают в сельской местности. По данным областного управления здравоохранения, за шесть месяцев текущего года достигнута положительная динамика основных показателей в сфере здравоохранения по селу. Снизились факты общей и младенческой смертности, по болезням системы кровообращения, от онкологических заболеваний, от болезней органов дыхания. Случаев материнской, а также смертности от туберкулеза не зарегистрировано.

На основании приказа Минис­терства здравоохранения РК «Об утверждении целевых групп, лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и перио­дичности проведения данных исследований» с 1 ноября прошлого года проводится дополнительный скрининг сельского населения, за первое полугодие его прошли 27 240 сельчан. Для оказания экстренной медицинской помощи сельским жителям функционирует телемедицина на базе областной многопрофильной больницы, проведено 1 778 консультаций, из них 74 – с республиканскими центрами и 1 704 – с областными специалистами. К телемедицине подключены девять районов облас­ти, на очереди – подключение остальных районов.

Вместе с тем по-прежнему при серьезном заболевании для диагностики и получения лечения сельчане вынуждены обращаться в медорганизации областного или районных центров. Пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения», основанием для которого стали поручения Главы государства, озвученные в сентябре прошлого года в Послании народу Казах­стана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», рассчитан на 2023–2025 годы. Реализация проекта направлена на полный охват сельских жителей медпомощью, в том числе и специализированной, соблюдение принципа «золотого часа», снижение на 20% смертности от болезней системы кровообращения. Уровень обеспечения сел медицинскими кадрами должен достичь 85%.

По данным областного управления здравоохранения, в рамках нацпроекта в регионе в течение ближайших двух лет намечено строительство 50 объек­тов первичной медико-санитарной помощи.

– В текущем году будет начато возведение 24 объектов, в том числе семи врачебных амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских и шести медицинских пунк­тов. В следующем году стартует строительство 26 объек­тов – это пять врачебных амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских и 11 медицинских пунктов. На сегодняшний день по всем пятидесяти объектам оформлены земельные участки, ведутся работы по получению архитектурно-планировочного задания и технических условий, – рассказывает руководитель облздрава Ерлан Токсанов. – Управлением строительства ЗКО разработана проектно-сметная документация на строительство 14 медицинских объектов, запланированных на этот год – шести амбулаторий и восьми ФАПов. По 12 объектам уже выделено 3,6 миллиарда тенге и начато строительство. Также некоммерческим акционерным обществом «Turar Healthcare» разработаны три эталонных проекта. На сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы по врачебной амбулатории в селе Базартобе Акжаикского района, фельдшерско-акушерскому пункту в селе Караганда Бурлинского района и медицинскому пункту в селе Ушагаш Каратобинского района. На привязку ПСД для остальных семи медицинских объектов из областного бюджета выделено 36,9 миллиона тенге.

Кроме того, в рамках ­проекта будут модернизированы Бурлинская и Казталовская межрайонные больницы с функ­ционирующими при них инсультным центром, центром чрескожного коронарного вмешательства, травматологией. Определены компании, которые разработают для этого проект­но-сметную документацию.

Бурлинская районная больница построена в 1988 году, ее капитальный ремонт проведен в 2015 году. Медорганизация рассчитана на 115 коек, здесь работают 73 врача и 254 средних медицинских работника. В среднем ежегодно получают стацио­нарное лечение 3 500 больных. На сегодня в районной больнице выполняются хирургические, травматологические, лапароскопические операции, проводятся обследования на аппарате КТ, УЗИ, на аппарате экспертного класса, функционирует инсультное отделение ІІ уровня на 10 коек.

– Для преобразования больницы в межрайонную планируется дополнительное развертывание 29 коек, в том числе в травматологическом отделении ІІ уровня – на 10 коек, кардиологическом отделении с центром ЧКВ – на пять коек, родильного – на пять коек, реанимации и интенсивной терапии – на три койки, приемного отделения с триаж-сис­темой – на шесть коек. Также требуются 29 специалистов по таким профилям, как невролог, нейрохирург, анестезиолог-реа­ниматолог, травматолог, терапевт, детский хирург, детский анестезиолог, офтальмолог, реа­билитолог, акушер-гинеколог, кардиолог, неонатолог, логопед, дефектолог, соцпедагог, инструктор ЛФК. Заявка будет подана в Минздрав. Для привлечения необходимых специалистов, снижения дефицита кадров в маслихат будет направлено предложение о выделении врачам жилья и социального пакета до пяти миллио­нов тенге. Кроме того, дополнительно требуется закуп 23 видов медицинского оборудования на сумму два миллиарда тенге. В рамках модернизации запланирована пристройка к основному помещению больницы – двух­этажное здание для расширения диагнос­тического обследования и увеличения койко-мест родильного отделения. Таким образом, охват медицинским обслуживанием Бурлинской межрайонной больницы составит свыше 93 тысяч жителей Бурлинского, Чингирлауского, Сырымского и Каратобинского районов, – пояснили в облздраве.

Типовое двухэтажное здание Казталовской райбольницы было построено в 1999 году. Капремонт здесь прошел три года назад. В структуру райбольницы входят поликлиника на 250 посещений в смену, четыре врачебных амбулатории, три фельдшерско-акушерских и 12 медицинских пунктов, дневной стационар на амбулаторном уровне на 71 койку и круглосуточный – на 50 коек. Работают 30 врачей и 123 мед­работника среднего звена. В рамках модернизации здесь запланировано дополнительное развертывание 50 коек, в том числе в приемном и родильном отделениях, кар­диологии, хирургии, инсультном центре, реабилитации и травматологии. Увеличение охвата населения требует и дополнительного персонала – 33 врача и 58 медработников среднего звена. Будут проведены закуп медицинского оборудования и реконструкция здания. После модернизации в межрайонной больнице смогут получать лечение и проходить медосмотр жители Казталовского, Жанибекского, Бокейординского районов, а это более 56,5 тыс. человек.