Повысить ответственность маркетплейсов намерены в комитете защиты прав потребителей

Торговая площадка должна будет принять меры в случае поступления от потребителя жалобы. Такие обязательства включили в рассматриваемый в Мажилисе законопроект о защите прав потребителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации комитета, в июне этого года вступят в силу новые рекомендации, одобренные коллегией Евразийской экономической комиссии. Они определяют общие подходы к защите прав потребителей в электронной торговле, но не являются обязательными.

Одна из главных рекомендаций ЕЭК касается маркетплейсов. Согласно документу, оператор электронной торговой площадки оказывает содействие продавцам и потребителям в коммуникации и разрешении споров между ними, а также принимает меры по соблюдению продавцами требований законодательства о защите прав потребителей.

Рекомендации легли в основу проекта закона о защите прав потребителей, который был внесен в Мажилис 29 июня 2023 года. Он дополняет основные принципы защиты прав потребителей по обязательному обеспечению защиты персональных данных о потребителях, также недопущения бизнесменами в договорах условий, нарушающих и (или) ущемляющих права и законные интересы потребителей.

Законопроект предлагает обязать владельцев маркетплейса включать положение о соблюдении требований закона о защите прав потребителей в договор с предпринимателями.

– Таким образом, в случае поступления от потребителя жалобы вместе с подтверждающими материалами или уведомления уполномоченного органа о несоблюдении требований закона, электронная торговая площадка должна будет принять меры, которые владелец ЭТП предусмотрел в договоре с бизнесменом, – пояснили в комитете.

На сегодня у маркетплейсов нет никакой ответственности за нарушение прав потребителей на их электронных платформах. Они лишь в частном порядке могли заключать определенные соглашения о добропорядочности с предпринимателями.

Как отмечается, наличие этих соглашений или их обязательное выполнение законодательством пока не регламентировано.