Позаботились о ветеринарной безопасности Свежий выпуск 20 февраля 2025 г. 2:30 68 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Почти 2 млрд тенге выделили ветеринарной службе Восточно-Казахстанской области на диагностику и вакцинацию сельскохозяйственных животных. фото из архива "КП" Как сообщили в областном управлении ветеринарии, всего планируется приобрести 4,7 млн доз вакцин от различных инфекций, в том числе особо опасных – ящура, пастереллеза, бешенства, сибирской язвы. Кроме того, предусмотрено 1,2 млн диагностических исследований, чтобы предупредить возможные вспышки заболеваний. В 2024 году в десяти населенных пунктах были зарегистрированы случаи бешенства, эмкара (эмфизематозного карбункула), бруцеллеза. В настоящее время ветеринарными мероприятиями по случаю бруцеллеза охвачен один населенный пункт в Курчумском районе, по случаю бешенства – село в Тарбагатайском районе. #ВКО #скот #вакцинация