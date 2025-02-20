Позаботились о ветеринарной безопасности

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, всего планируется приобрести 4,7 млн доз вакцин от различных инфекций, в том числе особо опасных – ящура, пастереллеза, бешенства, сибирской язвы.

Кроме того, предусмотрено 1,2 млн диагностических исследований, чтобы предупредить возможные вспышки заболеваний. В 2024 году в десяти населенных пунктах были зарегистрированы случаи бешенства, эмкара (эмфизематозного карбункула), бруцеллеза. В настоящее время ветеринарными мероприятия­ми по случаю бруцеллеза охвачен один населенный пункт в Курчумском районе, по случаю бешенства – село в Тарбагатайском районе.