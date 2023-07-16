Пожар в резервате «Семей орманы» локализован

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Абайской области продолжается тушение пожара. Огонь локализован, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Фото пресс-службы МЧС РК

На месте работают оперативные штабы областного ДЧС и МЧС РК.

На тушение привлечено более 130 человек, а также порядка 30 единиц техники и 1 вертолет Казавиаспас. 

Тушение пожара осложняется неблагоприятными погодными условиями: высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур, а также солончаковой и болотистой местностью.

Огнеборцам удалось защитить населенные пункты от огня и добиться локализации в кратчайшие сроки.

Предварительная площадь пожара составляет 350 гектаров. 

Сотрудниками Департамента полиции производится охрана общественного порядка.

Напомним, что 15 июля на территории природного резервата «Семей орманы" произошло возгорание лесопокрытой зоны.

Решением исполняющего акима района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

#Абайская область #пожар #лес

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