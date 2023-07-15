Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит

Фото пресс-службы МЧС РК

Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» снова в огне. Пожар начался сегодня, 15 июля, в 11:40, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Информация возгорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества поступила от работников ГЛПР «Семей орманы».

В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО.

В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС.

В настоящее время предварительная площадь пожара составляет 20 га.

Вблизи пожара расположена зона отдыха «Шошкала». Отдыхающим рекомендовано покинуть пляж из-за возможного задымления.