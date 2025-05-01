Представители более 30 национальностей служат в Нацгвардии

Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В столичном полку Национальной гвардии МВД РК проходят службу представители различных национальностей. В честь праздника они продемонстрировали сослуживцам элементы своей культуры и традиции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сегодня наша многонациональная страна отмечает День единства народа Казахстана — праздник, символизирующий мир, толерантность и культурное разнообразие.

- В войсках правопорядка ежегодно проводятся акции «Под единым флагом», «Уроки единства», «Казахстан — наш общий дом», приуроченные ко Дню единства народа. Эти мероприятия способствуют укреплению межнационального согласия, патриотизма и дружбы среди военнослужащих, отражая богатое культурное наследие нашей страны, - отметил заместитель командира части Нурлан Башенов.

К слову, в рядах Национальной гвардии проходят службу представители более тридцати национальностей. Наиболее многочисленные среди них — русские, узбеки и татары. В меньшем числе представлены эстонцы, греки и камчадалы.

#Казахстан #Нацгвардия #деньединства

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