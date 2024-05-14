Предварительную стоимость одного дома для пострадавших от паводка назвали в Костанайской области

Речь идет о домах в селах, расположенных на юге области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Костанайской области

Так, в Амангельдинском районе Костанайской области начато строительство жилых домов для жителей поселков Амангельды, Аматогай, Агаштыколь, Байгабыл, Есир и Карасу. Возведением домов для пострадавших займутся строители из Аулиекольского района и города Рудный.

Строительство началось за счет средств благотворительной помощи общественного фонда «Қазақстан халқына», в рамках заключённого меморандума с акиматом Костанайской области. На строительство домов в южных регионах фонд выделяет 29,5 млн тенге на каждый дом.

Стоит отметить, что для полного обеспечения строительства в Амангельдинский район заблаговременно были направлены строители и техника, а также необходимые вещи и продукты для рабочих. В общей сложности планируется построить 27 частных жилых домов.

Напомним, в селах Амангельдинского и Джангельдинского районов начаты работы по строительству домов за счет средств благотворительной помощи общественного фонда «Қазақстан халқына». Будет построено 68 индивидуальных жилых домов по типовому проекту. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу.

«Предварительная стоимость одного дома с учетом отдаленности региона и сложности с логистикой составит порядка 29,5 млн тенге. Также фонд оплатит услуги по авторскому и техническому надзору за строительством этих домов», - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день в Костанайской области на разных этапах строительства и закупа находятся 473 жилых дома.