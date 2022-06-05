Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер-министр проголосовал на референдуме

Сегодня, 5 июня, Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Алихан Смаилов отдал свой голос на избирательном участке №111, который расположен в здании Национальной библиотеки РК.

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

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