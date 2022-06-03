Фото пресс-службы Президента РК
Президент
"От вас зависит судьба Родины" – Токаев призвал казахстанцев к участию в голосовании на референдуме
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В начале своей речи Президент отметил, что Казахстан вступает в очень важный и поворотный момент: 5 июня граждане проголосуют на всенародном референдуме по поправкам в Конституцию.

Этот момент Глава государства назвал ответственным, который определяет будущее страны и общества в целом.

«В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Его проведение является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий Президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового, Справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора», - сказал Токаев.

Он отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

"Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны. Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа», - подчеркнул Глава государства.

Президент сообщил, что голосуя за новые поправки, казахстанцы скажут решительное "нет" коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.

«Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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