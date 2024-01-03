Премию по итогам 2023 года получил Али Окапов
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Казахстанский певец Али Окапов получил новую премию, передает корреспондент Kazpravda.kz
Он получил статуэтку на концерте «Қызық премия» 2023 в Алматы.
"Такое теплое признание мне очень приятно", – признался артист.
Окапов добавил, что презентовал свою новую песню и чувствует себя счастливым.
Отметим, лауреатами премии стали самые обсуждаемые персоны года, звезды эстрады, популярные политики, а также личности, которые случайным образом стали звездами социальных сетей.
Основой и красной линией концерта стали шуточные номинации, такие как «Плагиат года», «Лучший той - 2022», «Извинение года», «Фраза года», «Фейл года», «Хайп - 2022», «Лучшая аудиозапись года» и т. д.