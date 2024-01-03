Премию по итогам 2023 года получил Али Окапов

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Казахстанский певец Али Окапов получил новую премию, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/aliokapov

Он получил статуэтку на концерте «Қызық премия» 2023 в Алматы. 

"Такое теплое признание мне очень приятно", – признался артист.

Окапов добавил, что презентовал свою новую песню и чувствует себя счастливым. 

Отметим, лауреатами премии стали самые обсуждаемые персоны года, звезды эстрады, популярные политики, а также личности, которые случайным образом стали звездами социальных сетей. 

Основой и красной линией концерта стали шуточные номинации, такие как «Плагиат года», «Лучший той - 2022», «Извинение года», «Фраза года», «Фейл года», «Хайп - 2022», «Лучшая аудиозапись года» и т. д.

 

#концерт #премия #певец #лауреат #Али Окапов #Қызық премия

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