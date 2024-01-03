Премию по итогам 2023 года получил Али Окапов

Фото: instagram.com/aliokapov

Он получил статуэтку на концерте «Қызық премия» 2023 в Алматы.

"Такое теплое признание мне очень приятно", – признался артист.

Окапов добавил, что презентовал свою новую песню и чувствует себя счастливым.

Отметим, лауреатами премии стали самые обсуждаемые персоны года, звезды эстрады, популярные политики, а также личности, которые случайным образом стали звездами социальных сетей.

Основой и красной линией концерта стали шуточные номинации, такие как «Плагиат года», «Лучший той - 2022», «Извинение года», «Фраза года», «Фейл года», «Хайп - 2022», «Лучшая аудиозапись года» и т. д.