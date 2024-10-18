Президент освободил от должности замминистра внутренних дел
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Этот пост занимал Айдос Рысбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.
Окончил в 1996 году Акмолинский университет, в 2005 году Карагандинский юридический институт МВД РК им. Бейсенова.
С 1998 по 2003 годы проходил службу в криминальной полиции ГУВД г.Астана. С 2005 по 2016 годы занимал различные руководящие должности в Департаменте полиции города Астана, с 2019 по 2022 годы заместитель начальника Департамента полиции города Нур-Султан.
С 2022 года был начальником Департамента криминальной полиции МВД РК. С ноября 2023 года занимал должность заместителя министра внутренних дел.