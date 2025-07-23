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Глава государства поддерживает предложения депутатов Парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом «Закон и Порядок».



Президент поручил Правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в Парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества.

Напомним, 16 июля в одном из частных медицинских центров Караганды разъяренный мужчина напал на медсестру и нанес ей множество ранений. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

Другой случай произошел на днях в Костанае. Хирурга-уролога ударил мужчина, возмущенный долгим ожиданием в очереди. Врач в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в Астану. Подозреваемый — житель Акмолинской области, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками. На эти случаи отреагировали и депутаты.