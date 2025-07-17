Мужчина жестоко избил медсестру в Караганде

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Пострадавшая находится в отделении экстренной нейрохирургии, состояние средней степени тяжести, но стабильное

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вчера, 16 июля в одном из частных медицинских центров Караганды, разъяренный мужчина напал на медсестру и нанес ей множество повреждений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на E-Karaganda.kz

Мать пострадавшей медсестры Сауле Тасмагамбетова рассказала, что ее дочь в этот день была на работе. В районе четырех часов дня она собиралась уходить домой и зашла в кабинет, чтобы что-то забрать.

В этот момент в медцентре находился мужчина, который, по словам матери потерпевшей, пришел вместе с женой и детьми. Затем он попытался войти в кабинет, но ему этого сделать не дали, так как это служебное помещение.

Момент начала агрессии попал на видео, на кадрах которого отчетливо видно что мужчина пытался открыть дверь силой, несмотря на запрет. На кадрах видео заметно, что войти ему в служебное помещение мешала не только медсестра, которая в тот момент находилась внутри кабинета, но и окружающие медики. Одна из женщин всячески пыталась закрыть дверь и не пустить туда агрессивного мужчину.

Однако силы нападавшего оказались слишком велики. Он вновь дернул дверь и буквально вынес ее с петель.

«Он начал ее бить, бил двадцать минут, сломал моей дочери два пальца. У нее также сотрясение головного мозга. Он укусил ей руку. Бил с такой жестокостью. Она плакала, кричала, просила его и умоляла не бить: «Я мать одиночка, одна воспитываю ребенка». Он еще больше бил. У нее длинные волосы, которые он намотал на свою руку и тянул. У нее середина волос вырвана, а голова вся в крови. Теперь она лежит в больнице», — рассказывает мать медсестры.

Однако даже после того, как пострадавшую забрали и госпитализировали медики, продолжает Сауле, семья нападавшего мужчины не дает им покоя.

«Приходят родственники и просят извинения, чтобы забрали заявление. О чем идет речь? Как забрать заявление? Теперь они давят на то, что он хороший муж, хороший отец. У них трое детей. Когда он бил, эти трое детей стояли и смотрели, как он избивает чужую женщину. Его вообще лишить надо (родительских прав – прим. автора) и мать лишить надо», — продолжает мать пострадавшей.

По факту применения насилия в отношении врача частного медицинского учреждения полицией возбуждено уголовное дело. Полицией также было установлено, что нападавшему мужчине 42 года. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

 

#нападение #Караганда #избиение #медсестра

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