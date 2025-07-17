Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После завершения сложной операции хирург начал прием пациентов, один из которых нанес ему удар, в результате которого доктор потерял сознание и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

«Считаем, что произошедшее не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни. Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников. Каждый удар по врачу — это удар по всей системе здравоохранения. У врачей нет оружия. Их единственное «оружие» — знания, руки и сердце, с которыми они спасают нас. Их тоже ждут дома родные и близкие живыми и здоровыми», - отреагировала пресс-служба Костанайской областной больницы.

По факту инцидента полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение соответствии с действующим законодательством.

В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.