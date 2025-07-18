«Остановите насилие над медработниками»: глава Минздрава обратилась к казахстанцам

Здравоохранение
145
Дана Аменова
корреспондент

Акмарал Альназарова считает, что нападения на врачей должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи со вчерашними нападениями на медработников в Костанае и Караганде, министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность безопасностью медиков и в соцсетях отметила, что их работа в последнее время связана со многими рисками, сообщает Kazpravda.kz

На своей странице в Instagram она обратилась к казахстанцам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, с просьбой остановить насилие против медицинских работников. По ее словам, невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинских сестер, которые спасают детей, родителей и близких, в момент необузданной, неоправданной агрессии.

«Снова два вопиющих случая — в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние — тяжёлое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление — десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе», – уточнила Акмарал Альназарова.

Также министр добавила, что приёмный покой, где произошло нападение — зона повышенного риска. Законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в Парламент. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности.

«В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками», – резюмировала она.

В заключение глава ведомства призвала всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях и напомнила, что необходимо с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности.

 

Накануне в Костанае врач попал в реанимацию после избиения пациентом. По факту инцидента полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

#Минздрав #насилие #медработники #Акмарал Альназарова

Популярное

Все
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
В Атырау свекла слаще
Сохраняя бодрость духа
Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
Комплексные меры – положительный результат
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
Уборка у обочины
Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Так вперед, по тропе – навстречу судьбе…
Трудна дорога в гору
Золото северных лесов
Вспомните себя
Судьбы дороги разные...
Где родился, там и пригодился
Астана – креативная столица Центральной Азии
Стремиться к лучшему
Пусть горизонты новые зовут
Новые обитатели огородов
У природы нет плохой погоды…
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
День работников рыбного хозяйства
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Казахстан повышает уровень жизни – Global Banking & Finance Review
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
Подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау
Fatality: как уберечь ребенка от последнего шага
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Читайте также

Комплексные меры – положительный результат
Как защититься от Конго-Крымской геморрагической лихорадки,…
Министр обороны торжественно открыл военную поликлинику в А…
Заболеваемость инфекциями в Казахстане существенно снизилас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]