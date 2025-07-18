Акмарал Альназарова считает, что нападения на врачей должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи со вчерашними нападениями на медработников в Костанае и Караганде, министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность безопасностью медиков и в соцсетях отметила, что их работа в последнее время связана со многими рисками, сообщает Kazpravda.kz

На своей странице в Instagram она обратилась к казахстанцам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, с просьбой остановить насилие против медицинских работников. По ее словам, невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинских сестер, которые спасают детей, родителей и близких, в момент необузданной, неоправданной агрессии.

«Снова два вопиющих случая — в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние — тяжёлое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление — десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе», – уточнила Акмарал Альназарова.

Также министр добавила, что приёмный покой, где произошло нападение — зона повышенного риска. Законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в Парламент. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности.

«В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками», – резюмировала она.

В заключение глава ведомства призвала всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях и напомнила, что необходимо с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности.

Накануне в Костанае врач попал в реанимацию после избиения пациентом. По факту инцидента полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».