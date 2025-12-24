Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения министерства обороны и других силовых структур Казахстана.

Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 миллиарда тенге обеспечивает 134 рабочих мест.

В завершения Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.