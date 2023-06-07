Президент проведет сегодня ряд важных встреч

Сегодня в рабочем графике главы государства запланирован ряд встреч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана.

В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнерства между Казахстаном и ОБСЕ.

Глава государства встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстан в ЮНЕСКО.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретится с делегацией во главе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.