Такое предложение он озвучил на расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений. Преступления случаются там, где для этого есть благоприятная почва. Нельзя бороться только с последствиями преступлений и всех противоправных действий, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение», - сказал Глава государства.
По поручению Президента, разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Новый закон позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию.
«Такой закон нужен, его следует принять как можно раньше. Прошу депутатов Парламента завершить работу над законопроектом до конца года», - поручил Президент.
Наряду с законодательными изменениями, требуются организационные преобразования. Назрела необходимость в создании отдельного подразделения в системе МВД, отвечающего за координацию профилактической работы, продолжил Касым-Жомарт Токаев. Он также высказался о Комитете по правовой статистике и специальным учетам.
«Многие правонарушения происходят при схожих обстоятельствах, под действием одних и тех же факторов. При должном анализе их можно своевременно предупредить. Другими словами, нуждается в перезагрузке система прогнозирования преступных угроз и противодействия им. Для этого надо в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Данное ведомство не должно быть просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности. Требуется задействовать возможности искусственного интеллекта и «больших данных». С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сейчас готовится к запуску», - заявил Президент.
По словам Главы государства, нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности. Здесь ключевую роль должно сыграть профильное министерство. Токаев поручил максимально оцифровать рабочие процессы – это повысит продуктивность работы и снизит коррупционные риски.