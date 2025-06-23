Такое предложение он озвучил на расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений. Преступления случаются там, где для этого есть благоприятная почва. Нельзя бороться только с последствиями преступлений и всех противоправных действий, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение», - сказал Глава государства.

По поручению Президента, разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Новый закон позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию.

«Такой закон нужен, его следует принять как можно раньше. Прошу депутатов Парламента завершить работу над законопроектом до конца года», - поручил Президент.

Наряду с законодательными изменениями, требуются организационные преобразования. Назрела необходимость в создании отдельного подразделения в системе МВД, отвечающего за координацию профилактической работы, продолжил Касым-Жомарт Токаев. Он также высказался о Комитете по правовой статистике и специальным учетам.

«Многие правонарушения происходят при схожих обстоятельствах, под действием одних и тех же факторов. При должном анализе их можно своевременно предупредить. Другими словами, нуждается в перезагрузке система прогнозирования преступных угроз и противодействия им. Для этого надо в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Данное ведомство не должно быть просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности. Требуется задействовать возможности искусственного интеллекта и «больших данных». С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сейчас готовится к запуску», - заявил Президент.

По словам Главы государства, нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности. Здесь ключевую роль должно сыграть профильное министерство. Токаев поручил максимально оцифровать рабочие процессы – это повысит продуктивность работы и снизит коррупционные риски.