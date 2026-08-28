Реальность вместо мифов, прогресс вместо архаики, деловитость вместо краснобайства – Токаев об идеологии будущих поколений

Президент

Глава государства высказался о ситуации в мире и о том, какие ориентиры должны брать во внимание казахстанцы, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешняя ситуация в мире крайне сложная и непредсказуемая. В период глобальной турбулентности и дефицита взаимного доверия Казахстан сохраняет свой высокий международный авторитет.

Принципиально важно, что к позиции нашей страны прислушиваются ведущие мировые державы, оказывающие значительное влияние на международную политику.

«Мы продолжим придерживаться заданного курса по защите национальных интересов через продвижение ценностей мира, дружбы и взаимовыгодного партнерства. В конечном счете, все эти успехи стали возможными исключительно благодаря сплоченности нации и единству наших граждан в достижении общих задач.

Главная сила нашей страны, ее стратегическое преимущество заключается в непоколебимом единстве и созидательном духе народа. Будучи прогрессивным государством, мы должны стремиться к достижению высоких целей. Мы должны уверенно идти только вперед, не отвлекаясь на мелкие распри и социальную апатию», - сказал он.

По словам Президента, у нас есть четкий план действий, и мы точно знаем куда двигаться. Самое главное, нам нужно верить в собственные силы и усердно трудиться.

Мы продолжим уделять самое пристальное внимание формированию национального самосознания. Прежде всего, это означает системное признание нашего фундаментального историко-культурного наследия и его возрождение в общественном сознании.

«История – это путеводная зведа, бесценное сокровище народа. Искажение исторической фактов ради ложной славы и величия – это путь в никуда. Разве сможем мы дать достойное воспитание молодежи, если сами погрязнем в прошлых обидах и невысказанных эмоциях? История нашей страны – это уникальная летопись, предмет гордости нынешнего и будущих поколений.

Ведь казахи – это народ, на долю которого выпало множество испытаний и невзгод, который неизменно демонстрировал стойкость и героизм.

Зрелая нация, обладающая глубоким мировоззрением, способна извлекать уроки из прошлого, чтить свою историю и уверенно идти вперед. Этот принцип как никогда актуален сейчас, когда страна вступает в новый исторический период роста», - продолжил он.

Как подчеркнул Президент, как созидательная нация мы должны провести четкую грань между истиной и вымыслом, правдой и ложью, и навсегда избавиться от деструктивных болезней.

Мы должны избегать «пяти врагов», упомянутых великим Абаем, особенно злословья, краснобайства и хвастовства. Первым делом мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса, а этого мы ни в коем случае не допустим.

Летопись нашей страны написана людьми, которые сквозь любые невзгоды и испытания шли с гордо поднятой головой, оставаясь непоколебимыми в своем служении интересам Родины. Именно такие личности двигали нашу страну вперед.

«Чтобы построить процветающее государство, мы должны равняться на жизненный путь и нравственные принципы таких выдающихся сынов своего народа.

Сидеть сложа руки и растерянно спрашивать: «Как этого достичь?» – совершенно не в характере нашего героического народа. Человек с крепким моральным духом и сильной волей хорошо осознает свой долг перед близкими и Отечеством, отдавая все силы во благо страны.

Именно такая личность обретает подлинный успех в жизни и заслуживает искреннее уважение общества. В этом и заключается истинный смысл патриотизма», - добавил Токаев.

#Токаев #казахстанцы #ориентиры

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