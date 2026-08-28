Первый в истории страны высший консультативный орган – Президент о Қазақстан Халық Кеңесі

Об этом сообщил Глава государства на открытии первой сессии Курултая

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Уже во второй половине сентября будет сформирован Қазақстан Халық Кеңесі.

"Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган. Этот конституционный орган наделен правом законодательной инициативы", - сказал Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Курултая.

Таким образом, в достаточно сжатые сроки произойдет обновление практически всех ключевых институтов власти, что придаст мощный импульс нашим дальнейшим реформам.