Приехавшие из всех регионов дети посетили Акорду

В Международный день защиты детей была организована познавательная экскурсия в резиденцию Президента - Акорду - для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов страны.

Дети посетили «Торжественный», «Мраморный» и «Восточный» залы в резиденции Президента «Ақорда».

От имени Главы государства детям вручили подарки.

В пресс-службе Президента отметили, что защита интересов и обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики.