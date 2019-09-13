​Прием граждан без перерыва

Для удобства граждан первые руководители области и города, а также представители областных управлений и ведомств, правоохранительных органов, ЖССБ, те, кто непосредственно участвует в оказании государственных услуг населению, собрались в одном месте. У каждого жителя была возможность напрямую обратиться к руководителям соответствующих органов для решения проблемных вопросов и получить консультацию прак­тически по любому вопросу.

Прием граждан проводился с 9 утра до 24 часов ночи без перерыва. Каждый, кто при помощи электронной очереди записался на встречу с представителями МИО, чтобы напрямую обратиться к ним за помощью, был услышан. На прием к акиму области записались много жителей из районов области. 80 человек обратились с личными вопросами к главе региона. Еще 65 граждан принял аким города Уральска Абат Шыныбеков. В целом за 15-часовой приемный день со своими вопросами обратились 272 жителя.

Стоит отметить, что 8 из 10 обращений были связаны с получением жилья. Звучали вопросы касательно получения земельных участков для расширения бизнеса. Были жалобы на некоторые решения правоохранительных органов. В ходе приема жители региона также предлагали свои идеи по развитию туризма, благо­устройству областного центра и другие.

Перечень вопросов, с которыми обращались граждане, показал необходимость дальнейшего расширения программы льготного ипотечного кредитования и аренды жилья. Очевиден значительный спрос на данную госпрограмму. При этом есть основания для усиления работы по обеспечению прозрачности в решениях по земельным участкам.

Президент страны не раз отмечал необходимость перехода на концепцию «слышащего государства», что подразумевает более тесный контакт с населением, способность акиматов в регионах быть доступными для граждан. Данный формат работы показал свою эффективность и соответствие поручению Главы государства касательно совершенствования предоставления государственных услуг населению и качества оказания помощи в решении насущных проблем граждан.

В настоящее время приемы граждан в области проходят на регулярной основе. В областном центре и районах также проводятся традиционные «Открытые акиматы», которые являются эффективными площадками для прямой обратной связи с населением. Также приемы граждан осуществляются в областном филиале партии «Nur Otan».