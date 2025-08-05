От одного автора принимается только одно, ранее не публиковавшееся произведение в любом жанре
Продолжается приём заявок на литературный конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и популяризацию трудовых профессий, сообщает Kazpravda.kz
Конкурс, организованный Министерством культуры и информации Республики Казахстан в рамках Года рабочих профессий, призван показать значимость труда через художественные произведения. Авторам предлагается раскрыть преданность делу, любовь трудящихся к своей профессии и уникальность каждого ремесла.
В конкурсных произведениях важно показать внутренний мир рабочих – их переживания, мечты и повседневные вызовы. Участникам предоставляется возможность создавать яркие образы, передавая дух людей труда и особенности их характера.
Победителя определит Комиссия по присуждению премии, в состав которой входят писатели и общественные деятели.
Приём заявок продлится до сентября.
Произведения принимаются по адресу:
Национальная государственная книжная палата РК
050016, г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76
Электронная почта: erlikpenenbekdastany@gmail.com
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
+7 (727) 397-61-97,
+7 (727) 397-61-15.