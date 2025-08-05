От одного автора принимается только одно, ранее не публиковавшееся произведение в любом жанре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжается приём заявок на литературный конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и популяризацию трудовых профессий, сообщает Kazpravda.kz

Конкурс, организованный Министерством культуры и информации Республики Казахстан в рамках Года рабочих профессий, призван показать значимость труда через художественные произведения. Авторам предлагается раскрыть преданность делу, любовь трудящихся к своей профессии и уникальность каждого ремесла.

В конкурсных произведениях важно показать внутренний мир рабочих – их переживания, мечты и повседневные вызовы. Участникам предоставляется возможность создавать яркие образы, передавая дух людей труда и особенности их характера.

Победителя определит Комиссия по присуждению премии, в состав которой входят писатели и общественные деятели.

Приём заявок продлится до сентября.

Произведения принимаются по адресу:

Национальная государственная книжная палата РК

050016, г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76

Электронная почта: erlikpenenbekdastany@gmail.com

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

+7 (727) 397-61-97,

+7 (727) 397-61-15.