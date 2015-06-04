Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 99 Об утверждении перечня товаров, произведенных на территории свободного склада и реализуемых с данной территории на остальную часть территории Республики Казахстан, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 307 Об утверждении Правил по организации летной работы в гражданской авиации Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 11 декабря 2014 года № 310 О внесении изменений и дополнения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 мая 2012 года № 168-ө-м «Об утверждении Правил исчисления ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 17 октября 2014 года № 147 О некоторых вопросах Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 ноября 2014 года № 125 Об утверждении Правил формирования ликвидационных фондов полигонов размещения отходов
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/43 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по плодоовощеводству
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/44 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по переработке фруктов, овощей и орехов
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 3-3/352 Об утверждении минимальных показателей оценки племенных заводов, племенных хозяйств и племенных репродукторов
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
г. Астана от 26 марта 2015 года № 90 Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» органов по делам государственной службы и противодействию коррупции
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 352 Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере предпринимательства
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
