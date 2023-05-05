Прикоснуться к науке

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Наталия Акопян

24-летний казахстанский композитор и пианист Рахат-Би Абдысагин встретился с нобелевским лауреатом по физике и выступил в Оксфорде с докладом.

фото предоставлено Р. Абдысагиным

Профессор Брайан Джозефсон получил Нобелевскую премию по физике в возрасте 33 лет в 1973 году за исследования сверхпроводимости и квантового туннелирования, открытие «эффекта Джозефсона», который он предсказал в 1962 году, будучи 22-летним аспирантом. «Эффект Джозефсона» имеет огромные области практического применения, одна из них – магнитно-резонансная томография.

Важная для молодого казахстанского композитора Рахат-Би Абдысагина встреча состоялась в Кембридже.

– Я хотел встретиться с профессором Джозефсоном, потому что мне показались очень интересными идеи, выраженные в его статье (в соавторстве с Тетисом Карпентером) «Что музыка может рассказать нам о природе разума? Платоническая модель», копию которой он любезно подписал для меня. Меня удивило и в то же время порадовало, что профессор перед встречей прослушал мои произведения, и ему понравились симфонические поэмы Qubylys и «Воля к жизни» для фортепиано с оркестром, – рассказал Рахат-Би Абдысагин.

Профессор Джозефсон пригласил казахстанца на обед Fellows за высоким столом в Тринити-колледже (специальный стол для выдающихся научных сотрудников, профессоров и их гостей). Антураж здешней столовой создают портреты Исаака Ньютона, Джеймса Клерка Максвелла, Джозефа Джона Томсона, Эрнеста Резерфорда, лорда Рэлей и многих других обедавших в этом месте обладателей громких имен. В целом с Кембриджским университетом связан 121 лауреат Нобелевской премии.

Впечатление произвела и библиотека колледжа, где Рахат-Би увидел подлинники документов самого Исаака Ньютона. Среди экспонатов – первый печатный экземпляр «Математичес­ких начал натуральной философии» с рукописными комментариями автора, чертежные инструменты, оригинальная призма, трость, студенческий блокнот и прядь волос ученого.

На научном семинаре в Оксфорде из уст магистра искусствоведческих наук Рахат-Би Абдысагина для группы физиков, работающих в области квантовой механики и некоторых междисциплинарных направлениях, звучала тема «Квантовая физика и авангардная музыка». Рахат-Би – первый казахстанец, выступивший на столь серьезном научном форуме в престижнейшем учебном заведении в столь молодом возрасте.

Он также имел честь встретиться с легендарным биологом и физиологом – профессором Денисом Ноублом, создавшим первую математическую и виртуальную модель бьющегося сердца.

– Я захотел с ним познакомиться, потому что читал его книгу «Музыка жизни», где он объясняет системную биологию и функции генов через призму музыкальных метафор. Меня самого интересуют метафорические соотношения и образные аналогии между современной музыкой и наукой, математикой, физикой, другими искусствами. Так что книга профессора Дениса Ноубла была исключительно интересным примером того, как системную биологию можно объяснить с помощью метафорических сравнений с музыкой, – поделился Рахат-Би Абдысагин в Facebook.

Профессор подписал для молодого композитора экземпляр своей книги. К слову, Денис Ноубл очень живо и искренне интересуется музыкой. Сам он поет на окситанском (язык средневековых трубадуров), в том числе знаменитую «Сестину» Арнаута Даниэля. Так что общих тем для обсуждения было много.

#казахстан #встреча #композитор #Оксфорд

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