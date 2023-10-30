Прикрыли лавочку

Более полутора тонн маковой соломы изъято при ликвидации преступной группы, занимавшейся поставками наркотических средств в западные регионы страны.

Как сообщили в депар­таменте полиции области, в ходе проведения спецоперации сотрудниками депар­тамента по противодействию наркопреступности МВД и управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО были ликвидированы каналы поставки наркотических средств в западные регионы Казахстана межрегиональной преступной группой. Восемь человек, жители Алматы, Шымкента, Западно-Казах­станской и Актюбинской областей, занимались сбытом маковой соломы через сеть продуктовых магазинов Уральска и Актобе. Организатором преступной группы был житель Шымкента, алматинец доставлял наркотики, остальные продавали их через продуктовые магазины.

В ходе обыска в них были обнаружены и изъяты наркотические средства, коробки с растворителем, электронные весы, а также кассовый журнал на запрещенный товар. Всего было изъято 994 мешка маковой соломы с примесью, более десяти коробок с растворителем, около пяти миллионов тенге, четыре легковых и одна грузовая автомашина DAF (приобретенная на средства, вырученные от преступной деятельности). По результатам экспертизы общий вес изъятого наркотического средства составил 1 635 кг.