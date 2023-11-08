Приносящие радость

На протяжении четырех лет «Qamqor_team» регулярно оказывает поддержку дому пожилых «Аяла», Дому мамы, Детской деревне семейного типа, детям – инвалидам с детства.

– Мы сами организовываем сбор средств, ищем спонсоров, – рассказывает руководитель волонтерского движения Айгуль Айтымова.

Она работает старшим преподавателем на кафедре педагогики и психологии Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, активный член партии «Amanat». В 2019 году по ее инициативе и было создано движение «Qamqor_team».

Работу волонтеров высоко оценили и отметили благодарственными письмами вице-министр труда и социаль­ной защиты, акимат СКО, благотворительные фонды. В 2021 году Айгуль Айтымова была наг­раждена медалью «Халық алғысы», а члены волонтерского движения Алтын Шаяхметова и Жамиля Туякбаева удостоились звания «Волонтер года в Казахстане».

Благотворительная деятельность Айгуль Айтымовой началась в стенах Северо-Казахстанского университета еще в 2013 году. Первым мероприятием стала благотворительная ярмарка «Подари ребенку радость». С тех пор акции помощи стали постоян­ными на педагогическом факультете.

Сегодня в составе волонтерского движения «Qamqor_team» – 40 человек. Половина из них окончили университет, рабо­тают, но продолжают оказывать помощь нуждающимся. Вторая половина – это студенты педагогических специальностей.

Совместно с аманатовцами волонтеры оказывают помощь малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, занимаются наставничеством, вместе со школьниками и воспитанниками детского дома проводят благотворительные мероприятия.