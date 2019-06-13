Приумножать ценности

Как я понял, Касым-Жомарт Токаев намерен непосредственно руководить создаваемым На­циональным советом. А это значит, что новый орган сможет быстро наладить свою работу и приступить к решению самых сложных вопросов, волнующих граждан. Инициатива Президента внушает доверие. В свою очередь и гражданскому обществу пора занять более активную позицию.

Власти необходимо не только озвучивать назревшие проблемы, но и организовывать общественный мониторинг по поиску путей и методов их решения.

Из прошлого опыта мы знаем, что многие вопросы поднимались и ранее. Но эффективного механизма их решения создано не было. Теперь этот недостаток предстоит устранить, в том чис­ле и с помощью создаваемого Национального совета общественного доверия.

Лима Диас, администратор гражданской платформы «Аманат»:

– Сегодня можно услышать самые разные мнения – на улице, в социальных сетях, в оценках экс­пертов и в средствах массовой информации. И они очень разнятся. Между тем в эти дни очень высок запрос общества на единение, на честность друг перед другом, на доверие общественности, простых казахстанцев к государству.

По моему мнению, такое доверие друг к другу рождается только в диалоге, оно может быть результатом только уважительного отношения к собеседнику. Поэтому, мне кажется, инициатива, озвученная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в обращении к казахстанцам во время церемонии инаугурации, очень своевременна и особенно верна формулировка – Национальный совет общественного доверия при Президенте РК. Глава государства прав, граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества, и его решение о включении в совет представителей всего общества, включая молодежь, очень верно.

Именно доверие нам сегодня необходимо. Хотелось бы, чтобы совет, во-первых, включил представителей максимального количества социальных групп, и чтобы этот орган стал одной из ступеней к обновлению нашего общества, которое так нам всем необходимо, к той самой модернизации, о которой мы говорим. Очень хотелось бы, чтобы совет стал действенным, и переживания, проблемы, предложения казахстанцев доходили до Президента.

Умитхан Муналбаева, директор Национальной академической библиотеки РК:

– Меня переполняет гордость за нашу страну, потому что мы выбрали достойную личность в качестве Президента. Государственный и политический деятель, дипломат мирового масштаба Касым-Жомарт Кемелевич будет представлять наш народ. Уверена, что он станет достойным продолжателем политичес­кого курса Елбасы Нурсултана ­Абишевича Назарбаева.

Не скрою, когда Первый Президент подал в отставку, в душе была какая-то пустота и сомнения по поводу будущего страны. Но они потом развеялись. На выборах Главы государства я видела, с каким воодушевлением избиратели приходили на участок № 111, расположенный в Национальной академической библиотеке. Большинство казахстанцев отдали свои голоса за Касым-Жомарта Токаева.

Но в то же время результаты выборов показали наличие альтернативного мнения в стране, что говорит о высокой сознательности нашего общества.

Мне посчастливилось присутствовать на инаугурации Президента. В речи Касым-Жомарта Кемелевича прозвучало много новых фундаментальных идей, было объявлено о создании Национального совета общественного доверия, в который войдут представители всего общества. Это замечательно, потому что создание этого органа, как сказал Глава государства, будет способствовать развитию диалога власти и общества. Не всегда граждане со своими нерешенными вопросами, предложениями могут встретиться с высшим руководством. Поэтому создание совета – важное решение.

На церемонии официального вступления в должность Глава государства затронул и такой момент: закончив свою речь, изб­ранный Президент подошел и поз­доровался с Елбасы Нурсултаном­ Абишевичем. Это было знаком благодарности и преемственности, понятным нашему народу...

Искренне радуюсь тому, что страной будет руководить и продолжать политический путь ­Елбасы такой интеллигентный, образованнейший, порядочный человек, как Касым-Жомарт ­Кемелевич Токаев. А нашей молодой стране желаю беречь и приумножать ценности, которые у нас есть – многонацио­нальность, толерантность, стабильность. 

