​Привет от Деда Мороза

Усадьба Деда Мороза – это терем из 12 комнат, по числу месяцев. А еще отдельная комната отведена под гардеробную, где хранятся наряды на все случаи жизни: шубы, кафтаны и даже спортивный лыжный костюм. В усадьбе живет и его любимец – белый олень по кличке Лешка. Надо сказать, Дед Мороз идет в ногу со временем – он освоил компьютер, ведет собственный блог в Интернете, а его посох подключен к системе ГЛОНАСС. И еще один занятный факт. В 2009 году Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда». На полном серьезе сотрудники вологодского отделения Пенсионного фонда пригласили сказочного героя для вручения ему удостоверения, которое дает право бесплатного проезда на оленях по всему миру.

По традиции на день рождения в Великий Устюг съезжаются Деды Морозы со всего света: Чисхан – якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, из Германии Вайнахтсман, из Франции Пэр Ноэль, Корбобо из Узбекистана, приезжает даже китайский Шэн Дань Лаожэнь и многие-многие другие. Ну и, конечно, всем знакомый американский Санта-Клаус, которого порой путают с Дедом Морозом. На самом деле это совершенно разные персонажи.

У нас в Казахстане Деда Мороза называют Аяз-ата, у него есть брат, который «работает» во время празднования восточного Нового года – Наурыза, и зовут «весеннего» Деда Мороза Кыдыр-баба. Существует поверье, что в ночь перед праздником весеннего равноденствия он обходит землю и высаживает на ней новые растения, чтобы наша земля год от года становилась краше.

На Востоке священным деревом когда-то считалась ель (шырша). Древние тюрки называли ее «святым деревом Ергене», ведь ель, как стрела, вонзаясь в синеву, указывала путь в Небо, то есть показывала дорогу, ведущую к небесному божеству Тенгри. Эта дорога получила название «жол». В казахской мифологии есть и священное дерево Байтерек, соединяющее Землю и Небо, которое само по себе – дорога между мирами. На вершине дерева живет волшебная птица Самрук, которая несет золотые яйца и может исполнять желания. В честь этих героев еще 3–4 тыс. лет назад устраивали праздники. Об этом свидетельствуют, кстати, и наскальные рисунки, найденные на вершинах гор Тарбагатая, где изображена священная ель с привязанными лошадьми и людьми, водящими вокруг нее хороводы.

И очень хорошо, что у нас в стране есть сразу две резиденции Аяз-аты. Одна в Боровом, другая – в Восточном Казахстане. И он тоже может пригласить туда гостей со всего мира.

Тем более что в нашей стране есть что показать и чем похвастаться.