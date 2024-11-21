Привлекательность казахстанского гражданства

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

Ерлан Карин отметил: в последние 5 лет продолжается тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, что свидетельствует о росте авторитета института казахстанского гражданства.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тыс. случаев прекращения гражданства, то в 2020-м – 944, в 2021-м – 123, в 2022-м – 114, в 2023-м – 107, а за 10 месяцев 2024 года – 30 случаев.