​Привычка работать

После выхода на пенсию жительница села Кулан Рыскуловского района, посвятившая сфере образования ровно 40 лет, начала уделять больше внимания своим давним увлечениям – шитью и рукоделию, а вместе с тем и неплохо зарабатывать. Направление в бизнесе определила неиссякаемая любовь к национальному прикладному искусству. Бывший педагог казахского и английского языков, ветеран труда, отличник народного просвещения широко известна в районе как прекрасный специалист, поэтому сделать первые шаги на новом поприще ей не составило большого труда – помог авторитет учителя, заслуженный за много лет работы в местных школах и районном отделе образования.

– Мне не хотелось растрачивать силы и время впус­тую, к тому же я посчитала своим долгом научить тому, что умею, молодых, – объясни­ла причину начала своей деятельности Турсункуль Сагимбекова.

Однажды изготовленные на досуге местной мастерицей вещи увидели ее знакомые. Они так понравились людям, что многие были готовы выложить немалую сумму, чтобы купить их. Тогда Турсункуль решила, что можно приятное вполне совмещать с полезным, и занялась шитьем на продажу. К новому занятию начинающей предпринимательницы окружающие привыкли быстро. Постепенно появились заказчики, от которых и сегодня отбоя нет. Спрос на изделия стал заметно расти, сельчан подкупали отличное качество продукции и оригинальность идеи за вполне доступные средства. Этот принцип остается главным у рукодельницы по сей день.

В швейном цехе Турсункуль Сагимбековой работают 5 местных девушек, которых предпринимательница обучила своими силами, а теперь они помогают ей в пошиве национальной одежды, изготовлении вязаных изделий, а также различных аксессуаров, включая броши, заколки, сумочки. Выпускают и разного вида подушки – корпеше. Во многих изделиях используется кошма. Этот материал в давние времена высоко ценился в народе, но с появлением новых он постепенно стал отходить на задний план. Турсункуль решила напомнить жамбылцам о старой казахской традиции. К примеру, очень популярны в последнее время женские войлочные жилеты с вырезанными узорами, которые обычно надевают во время свадебных церемоний. Особое внимание мастерица уделяет приданому невесты. Эти комплекты, по ее признанию, пользуются наибольшим спросом. Оригинальность, изысканность и неподражаемый фольклорный колорит платьям и камзолам, подушкам и постельным принадлежностям придают нацио­нальные орнаменты и вышивка камнями. Все изделия можно считать эксклюзивными.

Прошло уже около 20 лет, как сельчанка занялась собственным делом. Сегодня 77-летняя женщина удивляет окружающих своей предприимчивостью, энергичностью, креативностью и одновременно приверженностью народным традициям. Простое хобби, которым увлеклась, как и многие другие девочки, еще в школьные годы, она сумела превратить в весьма прибыльный бизнес. На сегодня у сельчанки работают швейный цех и магазин, где можно найти одежду как для взрослых, так и для детей. Чтобы сделать заказ или приобрести готовые товары Турсункуль Сагимбековой, люди специаль­но приезжают не только из соседних аулов, но и из других районов области, а также нередко из Астаны, Алматы и Атырау.

– Многие бабушки дома отдыхают или впадают в апатию от того, что не знают, чем заняться. А мне вот не сидится на месте, все время тянет работать. Наверное, это привычка, – с улыбкой говорит Турсункуль-апа.