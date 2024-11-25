Признавать неформальное образование профобучением будут в РК

Образование, Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Речь идет о микроквалификациях, полученных на платформе Skills.enbek.kz и других обучающих платформах, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект соотвествующего приказа размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Минтруда предлагает считать документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования сертификат или свидетельство, форма которого определяется организацией, предоставляющей неформальное образование; приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) с указанием их объема (в академических кредитах или в академических часах); сертификат, полученный на Электронной бирже труда по перечню востребованных профессий в произвольной форме, в котором отражаются наименования изученных курсов, с указанием их объема в часах.

Также предлагается признавать сертификаты, полученные от массовых открытых онлайн-курсов на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити) и другие.  

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица его заменяющего создается комиссия по признанию результатов обучения неформального образования.

Положение о деятельности комиссии, ее состав определяется организацией образования самостоятельно.

Для рассмотрения полученных документов на Комиссии при необходимости выносится экспертное заключение, подготовленное специалистами организации образования.

Для признания результата(ов) обучения неформального образования обучающийся (слушатель) до начала академического периода должен предоставить на рассмотрение комиссии соответствующие документы. 

#Минтруда #признание #квалификация #сертификаты

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