Призвание – учить

С самого порога уютная компактная сельская школа встречает своими дос­тижениями. Вся стена слева увешана дипломами учеников, занявших призовые места в творческих конкурсах; чуть поодаль сверкают золотые кубки и медали различного достоинства, выстроены в ряд спортивные грамоты…

– А это наши отличники учебы, – показывая на множество фотографий на стене длинного коридора, увлеченно продолжает знакомить с успехами детей директор Жетыжалской средней школы Адилет Нургалиев. – В нынешнем году у нас всего 11 выпускников, из них одна девочка претендует на знак отличия «Алтын белгi», а еще четверо учеников – на аттестат особого образца, представляете? Очень надеемся, что на ЕНТ они покажут высокий результат и о наших отличниках узнает вся республика.

Такая гордость руководителя легко объяснима: в единственной в селе Жетыжал Коксуского района школе с нулевого по одиннадцатый классы учится всего 200 человек. За последние годы, продолжает руководитель, они выпус­тили двух «золотых» медалистов и трех обладателей аттестатов особого образца. А нынешний учебный год, вновь выражает он общую надежду, может стать особо «урожайным».

Самый молодой в истории этой школы директор встал здесь у руля четыре года назад. Уроженец Жетыжала, Адилет Нургалиев в 2008 году с отличием окончил эту же школу, а потом поступил в Алматинский гуманитарно-технический университет. Получив первый красный дип­лом, жадный до знаний молодой педагог продолжил обучение в Евразийском технологическом университете. Там же, в Алматы, начал в лицее № 107 трудовой путь учителем географии. А в 2015 году получил еще и степень магистра педагогических наук.

– На выбор дела жизни повлияли родители, – рассказывает Адилет Кайратович. – Они с детства учили не гнаться за престиж­ностью профессии, а думать о той пользе, которую приносишь людям. Настоящий учитель ведь не просто дает знания, он должен помогать ребенку раскрыться, прививать любовь к обучению и познанию нового, к самосовершенствованию.

Да и в целом педагогика – дело семейное: мама Алтыншаш Байменова – учитель начальных классов с 35-летним стажем, работает преподавателем уже 12 лет и старший брат Ринат. Младшая сестра Таншолпан тоже выбрала педагогику и с прошлого года, получив диплом, дает знания младшеклассникам. Супруга Адилета Кайратовича – Гульжанат Жумадилла – учитель английского и французского языков. Судьба свела их, кстати, тоже в школьных стенах: они познакомились в 2017-м в алматинской школе-гимназии № 59, где Адилет работал уже замес­тителем директора по учебной части.

В 2019 году освобождается мес­то руководителя родной сельской школы, о чем родители и рассказали сыну, в тот момент уже хорошо зарекомендовавшему себя в учебных заведениях мегаполиса. Посоветовавшись с семьей, молодой перспективный специалист решает принять участие в конкурсе на вакантную должность. И так в 28 лет его наз­начают директором учебного заведения. Полностью приняла и поддержала такой выбор супруга и Гульжанат Сарыбаевна, сменив возможности большого города на тихую жизнь в отдаленном ауле с населением в тысячу человек.

– С одной стороны, хотелось остаться в Алматы, где есть все, где совсем другой взгляд на жизнь и большие перспективы, – признается педагог. – Но с другой – хотелось поделиться наработанным опытом, знаниями со своими сельскими ребятами, принести пользу родному краю.

Первое, что бросилось в глаза новому директору после городской школы, – голые белые стены и видавшие виды шторы… Тогда и понял он, что сделал правильный выбор, вернувшись в родной аул. Постепенно маленькая школа стала уютным гнездышком знаний, которое каждый день встречает своих юных гос­тей цветами, красочным оформлением и достижениями – большими и малыми, которыми гордятся и вдохновляются все участники учебного процесса.

Параллельно взялся новый руководитель за профподготовку кадров: учитель должен сам постоянно учиться, считает директор. Сегодня 26 педагогов из 27 имеют высшее образование, почти у 70% есть высшая квалификация, но этот показатель намерены довести до ста.

– Трое учителей имеют квалификацию педагога-исследователя, и девять человек – экс­перта. Когда я пришел сюда, таковых было всего четыре, – рассказывает Адилет Кайратович. – Стараемся мотивировать учителей постоянно повышать уровень знаний, чтобы наши дети в будущем не уступали городским ребятам. Отрадно, что у нас в основном работают молодые кад­ры, которые очень любят свое дело. Наша гордость – учитель физической культуры Ильяс Тлеуов, который всю душу вкладывает в ребят. Сами посудите: в прошлом году наши ученицы 5–6-х классов одержали победу в областной лиге по футболу, первое место заняли и мальчики из 7–8-х классов. Они приняли участие в респуб­ликанских соревнованиях, но хотя призовые места не взяли, мы все равно гордимся их показателями. Стоит учесть, что готовятся они прак­тически без условий – сейчас мы просим выделить средства на новый стадион, а потом, надеюсь, сможем раскрыть весь потенциал детей.

К слову, сам Адилет Нургалиев продолжает вести уроки географии, проходит курсы повышения квалификации, участвует в различных конкурсах. В чис­ле его достижений и наград – благодарственные письма от профильного министерства, почетные грамоты ряда региональных и районных ведомств; победа в областном конкурсе директоров школ… Но мотивирует каждый день приходить в школу совсем не это.

– Я очень люблю детей и думаю, что это самое главное в нашей профессии, – подчеркивает Адилет Кайратович. – Ни деньги, ни награды, ни карьерный рост для меня не важны, самое главное – раскрыть потенциал детей и учителей, сделать все, чтобы наша школа процветала.

Сейчас молодому директору предлагают руководить более крупными школами в районном и даже в областном центре. Но сам Адилет Кайратович настроен оставаться здесь – нельзя ведь просто так оставить ставших родными детей и коллектив, не доведя начатые преобразования до конца, считает он.

– В жизни для меня важнее всего быть хорошим отцом, – делится Адилет Нургалиев. – А в своей профессии в будущем вижу себя хорошим учителем. Карьерные перипетии не так важны, здесь я больше полагаюсь на случай. Хочется реализоваться именно как педагогу. Мечтаю работать с одаренными детьми. Но здесь все дело в том, что таковы все дети, главное – вовремя разглядеть и поддержать их таланты. В прошлом году, например, у нас выпус­тился Тлек Жекебай, который наизусть знает 157 стихо­творений и «Слова назидания» Абая. Он дважды занимал призовые места на республиканских Абаевских чтениях. Понятное дело, что в школе, где учится тысяча или две тысячи учеников, намного выше и возможность «выбора» таких самородков. Однако я уверен, что даже среди наших двухсот ребят мы сможем раскрыть десятки новых имен, которые будут прославлять не только наше село, но и район, и всю область. К этому мы будем стремиться.